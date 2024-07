Xullo musical en Marín para preparar o Carme

A devoción pola patrona dos mariñeiros xa inunda Marín, que nas semanas previas ao seu día grande xa se engalana para festexar á Virxe do Carme.

E é que nunha vila profundamente ligada ao mar, ata na escritura do seu nome, a devoción por esta virxe é especialmente significativa, con ofrendas florais, misas e procesións que culminan no martes 16 de xullo. Pero tamén música e festa para preparar á vila nestes días tan especiais.

Hoxe: Marín Dance Festival

Aínda quedan dez días para o día grande, pero xa dende o comezos de mes Marín está preparando diferentes actividades para locais e visitantes.

O prato forte é sen dúbida o Marín Dance Festival, que hoxe encherá de ritmo o Parque Eguren. Así, dende as 23 horas poderemos desfrutar das actuacións dos DJs Carlos López, Adrián Gold e Víctor Rivas e, como broche á gran cita, o espectáculo do cantante Dasoul, cabeza de cartel deste evento musical.

O cartel do Marín Dance Festival / Concello de Marín

Festexos nas semanas previas

Ademais desta festa rachada coa que hoxe inauguramos oficialmente xullo, dende onte e ata o xoves 11 poderemos visitar a Mostra de Artesanía na Alameda.

Por outra banda, esta fin de semana a petanca é a protagonista, co Torneo organizado pola A.C.D. Gharaboto que terá lugar hoxe sábado e mañá domingo no Parque Barriada Virxe do Carme.

E ás 12:00h, Cantos de Taberna cos Saljariteir@s, que actuarán nos seguintes bares:

Cantareir@s de Marín

Fentos e Frouma

Son da Illa

Palleta Mollada

Son do Peto

E Pasa Bares en: Cafetería a Mouta, La Huerta de la Abuela, Construmar, Bar Freixo, Pato Donal, Cafetería Royalty, Café Central, Café Alameda, Cafetería Carballines, Cafetería Xeitosa, Café Real, Cafetería Polymnia, Café Rural, Café bar Nao, Café Atalaya, Bar Motse, Bar Miño.

Ás 20:30h, tamén cos Saljariteir@s pero desta vez na Alameda, celebraráse o I Certame de Cantos de Taberna, onde competirán Os Firras (O Grove) e Cantos de Taberna A de Sabas (Baiona).

Unha das procesións por mar da Virxe do Carme. / Concello de Marín

Para rematar este día, ás 23:00h celebrarase o Marín Dance Festival con Dasoul e os DJs Carlos López, Adrián Gold e Víctor Rivas, no Parque Eguren.

Mañá a mediodía entregaránse os Premios Facendo Historia, a Ateneo Santa Cecilia, Cristina Barreiro e Mara Fariña, da Sociedade Española da Camelia, e á Xunta Local da AECC, con acto e concerto da Banda de Música de Marín. Unha cita organizada polas Xornadas Reencontro coa Historia de Marín, na Casa Consistorial.

Durante a mañá teremos pasarrúas con Máis Cantos no entorno da Praza de Abastos, e un concerto da Banda de Música de Marín ás 21 horas, na Alameda.

E que mellor para rematar o día e prepararnos para as ofrendas que unha Batalla de Flores Nocturna, ás 22:30h na Avenida de Ourense, Praza de España, Almuíña, Jaime Janer e Concepción Arenal. Viva a Virxe do Carme!

O programa das Festas do Carmen de Marín

E o martes 16 comezará coa tradicional Entrega de Reais Despachos, na Escola Naval Militar, inaugurando unha xornada marcada polas ofrendas florais, as procesións e as misas, acompañada de pasarrúas e espectáculos musiais e animacións por Marín, da man de Airiños de San Xulián e Pasarrúas Picuíla, que entre outras agrupacións serán os encargados de amenizar cada rincón da vila.

E pola a noite, seguimos con actividades infantís da man de Tarabelos ás 21 horas, na Alameda. E para os maiores, o Combo Dominicano actuará ás 23h na Praza de España.

O broche final a este dia máxico o porá a gran tirada de fogos de artificio, no Paseo Alcalde Blanco, xusto na media noite.