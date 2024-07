Silleda colle folgos para tres días de festa

Silleda arranca esta noite as súas Festas de Verán, con tres días por diante nos que a música, as actividades infantís e o deporte, compartirán protagonismo.

A partir das 20:00 horas comezarán os actos co concerto da Banda Xuvenil de Silleda, para dar paso ao chupinazo das 21.00 horas, momento no que comezará a celebración da XXIV Festa do Lacón. Para amenizar a cita, está programada a verbena da orquestra Olympus e Disco Móvil Infinity, con Dj Marcos Kintana.

Na xornada do sábado, a partir das 11:00 horas, haberá unha exposición de tractores históricos do Museo do Campo na rúa Cartaxena. Xa pola tarde, entre as 18.00 e as 20.00 horas, terá lugar unha exhibición de Esgrima na Praza Siñor Afranio. Ao remate, Espetada musical, de SIC iniciativas culturais, na mesma ubicación. Neste segundo día de festas tamén terá lugar a carreira de orientación Canto sabes da túa vila?, con saída diante da casa consistorial. Xa pola noite, nova verbena, desta volta amenizada pola Orquestra París de Noia, Galician Army e Disco Móvil Infinity con Dj Calwin.

A presentación da XXIV Festa do Lacón. / Bernabé

O domingo haberá misa ás 12:30 horas, e será cantada pola Coral Polifónica Trasdeza. De seguido, sesión vermú coa Banda Municipal de Silleda e a Recreativa e Cultural da Bandeira. Ás 18:00 horas, a Praza da Igrexa acollerá o espectáculo de rock infantil e familiar con Pakolas, “Rockeando con Ramona Órbita, a dona do tempo”. Ás 19.30, as citadas bandas darán os seus respectivos concertos. A orquestra La Misión, coa verbena a partir das 23.00 horas, a tirada de fogos de artificio ás 00.00, e de novo a Disco Móvil Infinity, desta volta con Dj Cacharelo. poñeran o broche de ouro aos festexos.

Pakolas volta a Silleda con Ramona Órbita

No marco das Festas de Verán, Silleda acollerá o vindeiro domingo día 7, a actuación de Pakolas, co espectáculo de rock infantil e familiar “Rockeando con Ramona Órbita, a dona do tempo”. A cita será na praza da Igrexa ás 18:00 horas.

Paco Cerdeira, Pakolas. / FARO

Neste concerto, o cal chega a Silleda a través do programa Cultura no Camiño, Pakolas guiaranos coa súa forza interpretativa e o seu humor por todo un universo musical, a través da súa voz e a guitarra, nun espectáculo individual creado polo propio autor, onde a interacción e participación coas nenas e nenos, a animación, as súas caracterizacións e a súa música son o principal atractivo para o público.

En “Rockeando con Ramona Órbita, a dona do tempo” Pakolas preséntará o seu último librodisco, editado en Sonárbore, na Editorial Galaxia (Agosto-2020).