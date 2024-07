Bueu mantén viva a súa historia mariñeira

Toda vila mariñeira está a contar os días para celebrar a Festa do Carme por todo o alto. A patrona que bendice e protexe a mariñeiros e embarcacións ten como día oficial o martes 16, pero o Concello de Bueu organiza do 10 ao 17 de xullo as Festas do Carme, cunha extensa e variada programación na que se poñerá en valor a historia e a cultura mariñeira da vila para todos os públicos.

Carmen García, concelleira de cultura, salientou na rolda de prensa celebrada a principios de semana que “é moi importante seguir mantendo a nosa historia mariñeira, e por iso agradecemos a todas as persoas e colectivos colaboradores”.

No acto tamén estiveron presentes Isabel Quintás, tenente de alcalde, José Manuel Rosas, patrón maior da Confraría de Pescadores San Martiño de Bueu, Darío Campos, da Asociación Bueu en Festas e outras persoas integrantes dos colectivos.

Como antesala das festas, o 10, 11 e 12 de xullo desenvolveranse no Estaleiro de Purro entre as 11 e as 13 horas uns obradoiros artísticos mariñeiros a cargo de Tino Resille, e nos que a cativada coñecerá a arte do mar. Ademais, do 12 ao 17 de xullo a zona das Lagoas acollerá atraccións para os máis pequenos e pequenas.

Un momento da procesión. / Cedida

O 13 de xullo será a XIII Travesía a Nado pola rexeneración da praia de Pescadoira, organizada polo Club de Atletismo Corredoiras e o Concello de Bueu, e ese mesmo día ás 22 horas, como xa é tradición, a Coral Polifónica de Bueu organiza o XV Concerto “O Son do Mar” que se celebrará no Centro Social do Mar e no que participarán a Coral San Mauro de Barbadás, a Coral Bella Helenes de Pontevedra e a anfitrioa.

Os días 14 e 15 terán tamén verbenas da man das orquestras Furia Joven e Fuego respectivamente, que xunto a outras actividades culturais (a presentación do recente número da revista mariñeira Nova Ardentía) prepararán a Bueu para o seu día grande.

Martes 16

Dita xornada chegará o 16 de xullo, festividade do Carme, e no que se celebrará a tradicional procesión marítima e o espectáculo de pirotecnia. Os actos arrancarán xa a primeira hora da mañá, co pasarrúas ás 10.30 horas a cargo da Banda de Música Cultural de Barro.

Un momento durante a culminación das Festas. / Cedida

Ás 12 horas será a misa na honra da Virxe do Carme co Coro de Cela-Lestonnac na Igrexa Parroquial de San Martiño, onde haberá alfombras florais realizadas polo Colectivo Independentes xunto coa Asociación O Pampillo de Castropol, seguida de procesión ata a lonxa.

Xa pola tarde, os oficios relixiosos serán na Lonxa coa música da Coral Polifónica de Bueu e un baile á Virxe coa agrupación Peis d’hos. Xa despois arrancará a procesión marítima coa Banda de Música de Bueu. No espazo da contorna da Lonxa tamén lucirán tapices florais elaborador por Cunchas e Flores con alfombristas de Rianxo, Ames, A Estrada e Ponteareas.

Pola noite, a partir das 22 horas, haberá festa coa orquesta Platinum e a media noite, gran espectáculo pirotécnico que se lanzará por primeira vez dende o mar e que se poderá ver dende a praia da Banda do Río.

O 17 de xullo, coincidindo coa festividade das Dores, está programado un pasarrúas coa charanga Fanfarria Furruxa. Ás 12 horas, a Libraría Abrente organiza a actividade “Universo de contos: mar” na zona da Banda do Río. Á mesma hora na Igrexa Parroquial de San Martiño celebrarase a misa solemne na honra da Virxe das Dores cantada pola Coral Marusía. E a xornada culminará ás 21 horas cunha verbena co Grupo Galia.