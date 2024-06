The Rapants regresa á Estrada dous anos despois

Será unha das actuacións estrela deste San Paio 2024. The Rapants. Creada en Muros en 2018, é unha banda de indie e garage que se convertiu en pouco tempo nun referente da nosa comunidade. Xanma, Samuel, Matías e Xaquín actuarán o martes 25, o día que comezan oficialmente os festexos, e presentarán o seu novo traballo, La máquina del buen rollo. A banda muradá xa estivera en 2022 na Estrada, daquelas no marco do festival O Son dos Arrieiros.

O DJ local Marcos Magán, Gin Tonis e a banda Broken Peach serán outros artistas destacados que se encargarán de amenizar estas festas patronais na Estrada.

Tampouco faltará a música folk e tradicional co mítico grupo Milladoiro, así como a música de charangas, agrupacións tradicionais, bandas de música...

En definitiva, un cartel pensado para todos os gustos musicais e con actuacións repartidas por distintos lugares da localidade.

Para poder facer fronte á demanda que xeneran as festas patronais de San Paio na hostalería, o Concello solicitou á Subdelegación do Goberno a ampliación de horarios para estes establecementos, co que os locais poderán estirar dúas horas máis os seus horarios habituais, e mesmo montar barras nas rúas previo informe á Policía Loca, sempre cunha serie de condicións que non repercutan na seguridade cidadá.