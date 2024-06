A Paralaia: A inclusión e o desenvolvemento competencial, eixes de acción

A necesidade de adecuar o sistema educativo á nova realidade social obrigou a cambiar o modelo educativo anterior, baseado só na memorización, cara a un modelo competencial, recollido tamén na LOMLOE, e entendido como a capacidade do alumnado para mobilizar coñecementos, habilidades, actitudes e valores para resolver situacións.

Dende entón, o I.E.S Plurilingüe A Paralaia traballa na adquisición das competencias polo alumnado. Na competencia en comunicación lingüística e na competencia plurilingüe, co desenvolvemento da hora de ler, os clubs de lectura, o reforzo da oralidade e a comprensión lectora en galego e castelán cunha hora máis dentro do horario lectivo, cunha ampla oferta de linguas estranxeiras (inglés, francés e portugués), promovendo actividades de intercambio ou presentando a máis de 50 alumnos por curso ás probas de certificación de idiomas. Na competencia matemática, en ciencias e tecnoloxía e enxeñaría, elaborando proxectos de investigación a través do STEMBach en colaboración coa Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía da UVigo (EME) e o Instituto de Investigacións Mariñas dependente do CSIC (IIM-CSIC). E a competencia dixital, traballando desde primeiro da ESO co programa E-Dixgal, os libros dixitais e as aulas virtuais.

O desenvolvemento competencial inclúe outras habilidades como a emprendedora, a persoal e social, a cidadá ou a competencia en conciencia e expresión culturais nas que se traballa a partir de actividades como a creación dun coro de alumnado, a participación nas campañas solidarias de recollida de alimentos, a aprendizaxe por servizos co alumando de FP Básica que mellorou a rede eléctrica da Protectora de Animais do Morrazo ou coa realización de proxectos científicos, vinculados aos obxectivos da Axenda 2030, e artísticos como: “Cabichas fóra da praia”, “Pesca sostible e insostible”, “Construíndo a historia” ou “O teu muro, a miña paisaxe” que se fixeron nas materias de Libre Disposición, Proxecto Competencial e Expresión Artística.

O proxecto “Cabichas fóra da praia”, realizado polo alumnado de 2.º de Bach. / Cedida

A maiores, nos últimos anos, a participación do profesorado en actividades de formación relacionadas coas prácticas restaurativas axudou a mellorar a convivencia no centro, promovendo a través do equipo de mediadores a resolución pacífica dos conflitos e a prevención dos mesmos cos círculos de diálogo nas titorías.

En definitiva, un desenvolvemento competencial que favorece o desenvolvemento persoal, a inclusión, a convivencia e a igualdade de oportunidades entre o alumnado.

Unha oferta de ciclos formativos actualizada e vinculada ao mercado laboral

O centro oferta ensinanzas de tres familias profesionais: Administración e Xestión, Metal e Electricidade e Electrónica, desde formación profesional básica ata ciclos medios e superiores. As prácticas poden facerse en empresas da contorna ou ben no estranxeiro, grazas á participación do centro en consorcios de mobilidade europea Erasmus+ en colaboración coa Deputación de Pontevedra e a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.

Nos últimos anos, a crecente demanda de persoal técnico e técnico superior no mercado laboral e a experiencia e calidade na formación de profesionais que acumula o centro explican por que estudar formación profesional no IES Plurilingüe A Paralaia é sinónimo de ter un traballo.

As ensinanzas de persoas adultas

O traballo coas persoas maiores nas ensinanzas da EBI polas tardes axúdanos a entender a súa importancia na acción educativa do centro. A formación non só como un elemento fundamental na orientación profesional, senón tamén como un itinerario de desenvolvemento persoal.

Unha acción que se complementa coas ensinanzas da ESA que ofrece ás persoas que non o posúen, alcanzar o título da ESO, imprescindible para seguir formándose e como requisito indispensable para acceder ao mercado laboral.