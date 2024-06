Lóstrego inaugura hoxe en Cangas a súa primeira tenda física

A marca galega de roupa e agasallos cos deseños máis retranqueiros da comarca por fin terá tenda física.

Lóstrego abrirá en Cangas as portas do seu primeiro local este martes 11 de xuño no número 27 da rúa Eugenio Sequeiros, onde poderemos achegarnos a practicamente todo o catálogo da súa páxina web, con camisolas, súadoiros, cuncas e un longo etcétera feito en Galicia, en galego e deseñado para escachar coa risa.

Non podedes faltar!

A idea naceu no ano 2018 en Tecnosat da man de Román Pérez e Arón Martínez: “Na tenda vendíamos fundas para smartphone. Os nosos provedores tiñan estampados con fotos da Torre Eiffel, do Big Ben, da estatua da Liberdade… E pensamos: ‘Que pasa? Seica non temos en Galicia monumentos ou paisaxes que temos que importalos de fóra?’, relatan sobre as orixes deste proxecto que remataría por superar todas as súas expectativas.

Tras facer unha busca de provedores e non atopalos, decidiron investigar a técnica de impresión de fundas. Conta que mesmo viaxaron á feira Graphispag de Barcelona, de onde…: “Saímos endebedados, pero cunha impresora UV”. O demais, xa é historia.

Pouco a pouco, comezaron a sacar deseños novos da man de ilustradores da contorna e inclináronse (como non podía ser doutro xeito) por unha liña máis retranqueira. O seguinte paso foi rexistrar a marca e crear a súa páxina web, onde ao principio vendían exclusivamente fundas: lostrego.gal.

Co tempo, pasaron a contar con dous deseñadores gráficos no seu cadro de persoal, ao fronte das ilustracións: Xosé Manuel Rodríguez, actual director creativo de Estudio Kintek; e Iván Graña, que é quen xestiona as ventas da web, ademais dos novos deseños a día de hoxe.

“Co tempo chegamos á conclusión de que se nos quedaba curto plasmar os deseño tan só nas fundas e comezamos a facer camisolas, suadoiros, cuncas e un longo etcétera ata chegar ao catálogo que temos agora mesmo”, describen Román Pérez e Arón Martínez sobre o que resultou ser todo un acerto.

O 2023, pola súa banda, foi o ano de sacar os produtos de lostrego.gal á rúa. Contactaron con varias tendas galegas para engadir os seus produtos ao seu catálogo e montaron stands en eventos coma o Resurrection fest ou o Culturgal entre outros.

“A resposta foi moito mellor do que nos esperábamos, polo que nos decidimos a abrir a primeira tenda física de Lóstrego en Cangas, onde comezou todo”, despídense ilusionados con esta nova etapa que está xa a piques de comezar coa apertura da primeira tenda física de Lóstrego en Cangas este mesmo martes 11 de xuño no número 27 da rúa Eugenio Sequeiros.

Un espazo onde estará dispoñible practicamente todo o catálogo da páxina web lostrego.gal, con deseños galegos e cheos desa retranca que tanto nos define como comunidade. Tedes que vir!