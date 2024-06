Formación, idiomas e proxectos

ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos compoñen os estudos do IES Ribeira do Louro, á beira do río que leva o mesmo nome.

Neste centro destaca a gran importancia ao coñecemento de diferentes linguas estranxeiras: ademais do inglés e francés, os estudantes aprenden portugués en horario lectivo. No proxecto CUALE para inglés e francés, prepáranse para as probas de nivel da Escola Oficial de Idiomas. Isto vén emparellado coa formación profesional plurilingüe, con algunhas materias impartidas en lingua estranxeira, nos ciclos superiores.

A súa formación complétase coas Mobilidades Erasmus con países coma Albania ,Ucraína, Bosnia, Montenegro, e países da Comunidade Europea.

Ademais das materias lectivas, a formación complétase coa realización de diferentes proxectos voluntarios e complementarios: grupos de teatro, club de ciencias, club de lectura e radio escolar.