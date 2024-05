A Estrada brinda con Sidra

Aínda co arrecendo a salmón nas rúas da capital estradense, a vila celebrará mañá, 1 de xuño, unha nova edición da súa Feira da Sidra, que neste 2024 acada a súa décimo primeira edición, consolidada xa no calendario festivo da Estrada, converténdose en pouco tempo nun referente no norte do país. Tanto é así, que para a edición deste ano agárdase a chegada de lagares procedentes de diversos puntos da xeografía española, así como de Francia ou Portugal.

Pola súa banda, a presenza local estará formada por Lagar de Ribela, Peroja, Bioibérica SL, López Pampín e Rabiosa. Tamén galegas estarán as sidrerías Andaina PSM de Ordes, Sidra Salvaje de Riotorto, Val de Traba de Noia e Maeloc de Chantada. De Cantabria estarán presentes Pago de Tolina e Somarroza; de León, a Sidra del Agüelo e Carral; desde Navarra, Martintxonea; de Asturias, as sidrerías Solleiro e Cabueñes; de Álava, Kuartango; e de San Sebastián, as sidras Bereziartua e Astarbe. A francesa Le Maitre e as portuguesas Nua, Alfa e Sidra de Madeira, daranlle o caracter internacional ao evento, que agarda a chegada de milleiros de persoas nunha xornada na que, se se cumplen as previsións meteorolóxicas, o bo tempo acompañará á sede de sidra. Tamén estará a proposta de Celtaendovelico, que conta con produción en Portugal, Francia e Chequia.

O centro neurálxico do certame volverá ser a praza do Concello. A XI Feira da Sidra dará comezo ás 12.00 horas, e prolongarase ata as 15.00 horas. Será a partir das 19.00 cando teña lugar a sesión de noite, na que non faltarán os actos conmemorativos como a entrega do Grolo de Ouro, que este ano reñoñecerá á sidrería vasca Astarbe, do século XVI. Na propia carpa da feira tamén haberá postos de venda de petiscos e tapas a cargo de la Asociación de Hosteleiros da Estrada.

Ambiente na carpa da X Feira da Sidra da Estrada, o ano pasado. / /Bernabé/Antón Fondevila

Con máis de 100 hectáreas de producción en ecolóxico, o sector da mazá na Estrada continúa co seu progresivo crecemento. Partindo da tradición, varias familias apostaron por recuperar as variedades autóctonas de mazá, certificarse en ecolóxico e producir unha das mellores sidras que se pode degustar. Hoxe, gracias a eles, A Estrada tamén é recoñecida no mapa nacional pola súa produción de sidra ecolóxica, a Ruta da Sidra e a Feira da Sidra.

Como novidade deste ano, e para evitar as longas colas de agarda do día grande, a organización dispuxo de venda anticipada de vasos nun posto no Novo Mercado. Máis dun milleiro foron despachados, ao prezo de 7 euros, reflexo da boa acollida que tivo a iniciativa. A organización prevé a venda total de 3.000 vasos, e con eles, os visitantes á feira poderán probar de xeito ilimitado, e cunha chamada á responsabilidade, todas as sidras presentes no certame, repetindo ás veces que desexe nas que máis se axusten aos gustos de cadaquén.

Deste xeito, a Feira da Sidra convertirase, un ano máis, no escaparate ideal para degustar os caldos deste ano, unha sidra que se puido probar despois da abillada de hai so unhas semanas, e que están a ser embotalladas nas sidrerías locais para a súa distribución.

A colaboración entre a Asociación Maceira e Sidra e o propio Concello da Estrada fixeron posible unha nova edición da festa, que camiña con paso firme, sumándo anos, consolidada no calendario festivo, e poñendo xa a vista na súa edición número 20 cando, seguro, loitarán pola declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia, cumplindo con todos os requisitos esixidos para tal fin.

En palabras do alcalde Gonzalo Louzao durante a presentación da cita, “esta festa ten puntos para convertirse na gran festa gastronómica estradense”.