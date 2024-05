Bueu énchese de cor e flores polo Corpus!

Tras un ano de espera, as principais rúas do casco urbano de Bueu volverán vestirse de gala cos tradicionais tapices florais da man da Festa das Alfombras Florais do Corpus, que promete unha fin de semana chea de cor, creatividade e moita vida na vila.

A programación da festa, con máis dun século de tradición e declarada como de Interese Turístico Galego, empezará mañá sábado coa elaboración de alfombras a partires das 18.00 horas para deixar paso xa o domingo, día 2 de xuño, á axenda festiva.

A xornada comezará cedo o domingo. Durante a mañá, a charanga Os Jaláticos amenizará ás rúas da vila, e ás 12 horas terá lugar na Igrexa de San Martiño a misa cantada pola Coral Polifónica de Bueu con posterior procesión ao redor dela.

A verbena do domingo correrá a cargo da orquestra los españoles e as atraccións estarán toda a fin de semana

Ás 18 horas, pola súa banda, na capela de San Xosé, e como novidade con respecto a anos anteriores, desenvolverase a adoración eucarística seguida de procesión coa Banda de Música Artística de Bueu e que decorrerá polas rúas Pazos Fontenla, Francisco Escáneo, Montero Ríos, Eduardo Vincenti e volta á capela.

Pola noite, a partir das 21 horas, no aparcadoiro de As Lagoas será a verbena coa orquestra Los Españoles. As atraccións estarán instaladas dende o venres ata o domingo na explanada do Centro Social do Mar, polo que se poderá gozar dos diversos xogos durante eses días.

Durante a fin de semana, o Concello tamén organizará nos xardíns da Igrexa unha exposición de fotos antigas nas que se poderá ver a evolución histórica desta festa e das persoas que participaron nela ao longo do tempo. En canto á pirotecnia, está previsto o lanzamento dos fogos o sábado ás 12 e 20 horas; e o domingo ás 10 horas, e durante as misas e procesións.

Para os máis pequenos e pequenas, e seguindo coa aposta polo fomento da tradición, a Asociación Cunchas e Flores vai elaborar unha alfombra floral infantil o sábado entre as 10.00 e as 12.00 horas xusto diante da Casa do Concello.

Unha mostra das alfombras florais durante a edición 2023. / Faro

Unha tradición con moito arraigo

A festa das alfombras conta con máis dun cento de anos de antigüidade, aínda que o seu auxe podería situarse entre as décadas de 1940 e 1950. Un dos costumes que máis lembra a veciñanza da vila son as recoñecidas carrozas que desfilaban na procesión e que se preparaban na antiga carpintaría da fábrica Massó, que deixou de realizarse a comezos dos 70 co peche da conserveira.

Hai que salientar que a Festa das Alfombras de Bueu foi declarada como de Interese Local no ano 2002 e desde o 2017, é Festa de Interese Turístico Galego pola Axencia Galega de Turismo. Precisamente, un dos revulsivos desta festa é a colaboración e implicación cidadá, unha idea que o artista local Marc Taeger quixo reflectir no cartel deseñado para esta edición.

Co obxectivo de fomentar a participación, o Concello de Bueu convocou unhas axudas económicas para a elaboración de alfombras. Cun crédito orzamentario total de 9.000 euros, as subvencións divídense en dúas liñas: 4.500 euros repártense en contías económicas por participar e elaborar alfombras de tamaños 3 x 5 metros (50 euros), 3 x 10 metros (100 euros) e 3 x 15 metros (150 euros); a outra parte, do mesmo importe, destínase a bonos comercio que se entregarán ás persoas participantes e coas que se reforzará o comercio de proximidade.

As axudas por participación están dirixidas a aquelas persoas ou colectivos que realicen as alfombras dentro do percorrido marcado para a festividade de 1,4 quilómetros, e que abrangue as rúas de Pazos Fontenla, Eduardo Vincenti, Montero Ríos, e Francisco Escáneo. Dentro desta ruta, márcase a única excepción das alfombras florais realizadas na Igrexa de San Martiño de Bueu.