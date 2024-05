A Ulloa, referente mundial en sustentabilidade no sector téxtil

Nas últimas semanas véñense publicando distintas informacións incorrectas en torno ao proxecto GAMA que non teñen base. Resolvemos aquí algunhas delas, pero podedes atopar máis información na páxina web de Greenfiber ou enviar un correo electrónico se aínda tendes algunha dúbida.

“Vai emitir tanto nitróxeno e, en consecuencia, contaminar tanto coma 28.000 porcos”

O elemento que pode resultar prexudicial non é o nitróxeno (N), senón un composto derivado deste, que é o amonio (NH4). O caso é que o 70% do nitróxeno que se pode atopar no xurro do gando porcino convértese en amonio, o que só sucede co 4% do nitróxeno que emitirá a fábrica, polo que non son comparables eses dous produtos. Se quixésemos falar de porcos, poderíase dicir que a planta de GAMA equivalería a unha granxa de 750 cabezas de porcino.

“As vacas deixarán de dar leite”

A auga que se empregará no proceso de produción será devolta ao río unha vez depurada, o que garante que non variará en absoluto o estado actual do Ulla e, por conseguinte, non afectará de ningunha maneira á saúde das persoas nin dos animais.

Nas inmediacións da fábrica que o grupo Altri ten en Vila Velha de Ródão (Biotek) existen explotacións agrarias e gandeiras, así como fábricas de queixos, que nunca se viron afectadas pola actividade da planta. Se algún gandeiro ou agricultor quere visitala e comprobalo por si mesmo, estamos á súa disposición.

“Consumirá tanta auga como a provincia de Lugo”

GAMA non consumirá auga, usará auga, que non e o mesmo, e a devolverá ao río unha vez depurada. E farao augas arriba do punto de captación, nun proceso circular. Todo isto garante que non se afectará o caudal do río, porque se devolvera o mesmo que se capte.

“Deixará a Ría de Arousa sen bancos marisqueiros”

Na medida en que a auga usada no proceso será devolta ao río unha vez depurada, sen producir cambios no seu estado nin no seu caudal, tampouco implicará afectación de ningún tipo para a Ría de Arousa, nin para os seus bancos marisqueiros.

“Só creará 200 empregos pola capacidade de tratamento das augas residuais”

Tal e como recolle o proxecto desde o inicio, a fábrica dará emprego directo en torno a 500 persoas, que traballarán en tres quendas, ademais de contar cos preceptivos períodos de vacacións. E, como non podía ser doutro xeito, o proxecto contempla tanto o número de sanitarios como a capacidade de tratamento de augas residuais necesarios para dar servizo a ese volume de traballadores.

“Será máis grande que a cidade de Santiago”

A cidade de Santiago ten unha superficie de 220 km2, ou, o que é o mesmo, 22.000 hectáreas. A planta que Greenfiber proxectada en Palas de Rei ocupará 112 hectáreas, que estarán situadas nunha parcela de 365 hectáreas, na que tamén se plantará un cinto verde de especies autóctonas (610.000 m2) e o resto (192 hectáreas) permanecerá no seu estado actual.

“Traerá aparellada unha maior eucaliptización de Galicia”

Tal e como demostran os estudos realizados, a implantación de GAMA non suporá o incremento da superficie de plantacións de eucalipto en Galicia. A normativa en Galicia impide a plantación de nova superficie con eucalipto, os procesos de certificación e explotación forestal científica incrementarán a produtividade da superficie xa cultivada, podendo chegarse a producir incluso unha redución de superficie cultivada con eucalipto.