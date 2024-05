Salmón cun toque italiano

Se hai un local de hostalería na Estrada que participe activamente de todas cantas festas se programan no Concello, ese é Cervexería Eureka.

Cunha variada e elaborada oferta gastronómica -na que tamén hai sitio para as pizzas, hamburguesas ou bocadillos-, este establecemento dispón ademáis do Eureka Park, a alternativa perfecta para festexar calquera tipo de evento para a cativada. Un espazo infantil no que os máis pequenos da casa poden xogar e divertirse con todas as garantías e seguridade. Conta ademáis cunha ampla variedade de cervexas, tanto nacionais como de importación.

Para esta edición tan especial da Festa do Salmón, que cumple 50 anos, Cervexería Eureka xa ten preparada a súa tapa de Salmón con Tallarini, unha mestura que funciona á perfección e que lle aporta ao peixe un toque italiano. Esta elaboración poderá degustarse no local no horario establecido pola organización do roteiro de tapas da Festa do Salmón, (entre as 12.00 e as 15.00 e entre as 20.00 e as 23.00 horas) do venres 17 e sábado 18 de maio.