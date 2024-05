Ensaladilla para xoves e sábado

Con máis de seis décadas de historia, Restaurante La Bombilla funciona desde o ano 1961 como hospedaxe e restaurante. A súa céntrica situación, o seu trato familiar e a súa boa cociña contribuíron ao traspaso xeracional. A súa aposta pola cociña caseira convertérono co paso dos anos nun referente da gastronomía local.

Festa do Salmón

Como é habitual, La Bombilla estará presente un ano máis no roteiro de tapas no marco da Festa do Salmón. Para esta ocasión elaboraron unha fresca e saborosa Ensaladilla de Salmón, un prato que poderá degustarse durante a xornada do xoves 16 e o sábado 18, entre as 12.00 e as 15.00 horas, e as 20.00 e as 23.00 horas ao prezo de 3 euros.

La Bombilla, ademais, ofrece servizo de aloxamento e conta cun total de vinte habitacións totalmente equipadas, a opción perfecta para os visitantes chegados doutros concellos que queiran gozar dos encantos estradenses.