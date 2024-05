En empanada ou pasteliños

Un dos actos centrais da celebración da Festa do Salmón na Estrada é a degustación do domingo, nas inmediacións do Novo Mercado. A partir das 13.00 horas, os distintos establecementos hostaleiros que participan no certame deste ano ofrecerán as súas elaboracións co salmón como ingrediente principal.

A Casa do Pan non podía faltar á súa cita co rei do río, e desta volta ofrecerá Empanada de Salmón e Pasteliños de Salmón afumado. O prezo establecido pola organización para a barqueta coas dúas elaboracións será de 6 euros, un prezo simbólico co que degustar un auténtico manxar como os que ofertará A Casa do Pan, que ten o seu obrador e despacho en Liñares. Tamén conta cun posto no Novo Mercado, nunha clara aposta polo trato cerrcano e directo coa veciñanza.