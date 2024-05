En Canelón, venres e sábado

Aínda coa resaca da festa do primeiro aniversario celebrada a fin de semana pasada, na que non faltaron concertos e música en directo, A Lacena de Chucha xa se prepara para ser partícipe do roteiro de tapas do Salmón. Faino durante as xornadas de venres e sábado, en horario de 12.00 a 15.00 e de 20.00 a 23.00 horas, cunha elaboración que non deixará indiferente a ningún comensal: o Canelón de Chucha.

Hai pouco máis dun ano que este local abría as súas portas na rúa Calvo Sotelo, e neste tempo xa pode presumir de ser uns dos locais de referencia na capital estradense. Almorzos brunch, tostas, rolls, gofres, pancakes, crepes, sandwichs, bolería, pan, empanadas, doces, salgados... todo, e máis, na Lacena de Chucha.