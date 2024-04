Tres ingredientes para celebrar "Portonovo Gastronómico"

"Portonovo Gastronómico é un prato que se prepara con tres ingredientes: a gastronomía (o principal) a música e a animación. Tampouco pode faltar o postre: a Raia de Ouro". Con esta metáfora definía a concelleira de Cultura e Eventos, Elena Torres, a II Edición da cita que se celebrará entre o 26 e o 28 de abril.

Pensado coma un tributo á boa cociña e o gran produto de Portonovo, na festa participarán 24 locais de hostelería, que ademais da súa habitual e variada oferta gastronómica preparararán dúas tapas especiais para a cita.

Programa de actividades

Portonovo Gastronómico abre a súa programación cun showcooking con degustación a cargo do Obradoiro de Hostalería do Salnés, no mercado da vila mariñeira, a partir das 11:30h.

A concelleira de Eventos, Elena Torres. / Gustavo Santos

Entre tapa e tapa, a música estará presente na cita en tres escenarios diferentes: Praza de Compostela, Praza Méndez Núñez e Rafael Picó, con grupos de distintos estilos musicais para desfrute de calquer padal. Así, o venres atopamos a Raúl&Cía, Bo Dereck’s ou Dani Barreiro; e o sábado a Ropa Vieja, La Buena Vida e La Mosca Valiente.

Ademais, mañá e tarde as charangas animarán o tapeo dende o Campo de San Roque ata Rafael Picó.

"Invitamos aos disfrutones e á xente de bó padal a pasar a fin de semana en Sanxenxo"

O outro ingrediente é a animación nas rúas, con seis espectáculos pensados para todas as idades: Circo Salvaxe o venres; Atlantis de Malatitsch, Druídas Errantes e Les Variepides o sábado; e o Show de Fito “Soño”.

Tampouco faltarán os obradoiros para cativos e xogos populares no Espiñeiro, da man da Asociación Amigos da Dorna ou a exposivión fotográfica ao aire libre "A Vida en Instantes", exposta ao longo de Rafael Picó e que conta coa colaboración da Asociación Ollares de Portonovo.

Un momento durante a presentación do programa. / Gustavo Santos

O broche chega o domingo 28, a partir das 12 horas, pois se celebrará a ceremonia de entrega da Raia de Ouro na Casa de Don Fernando. Así, unha comitiva formada por membros da Corporación e familiares partirá da lonxa de Portonovo acompañando ao galardoado da edición, animados por gaiteiros e grupos de baile.

Durante a presentación do programa, Torres invitou "aos disfrutones e á xente de bó padal a pasar a fin de semana en Sanxenxo, e á veciñanza a participar na cita".

O cartel da festa. / Cedida

Sorteo de estancias en Sanxenxo

E é que esta festa ten premio. A través de boletos entregados nos locais colaboradores de Portonovo Gastronómico poderás participar no sorteo de 24 estancias para dúas persoas en hoteis de Sanxenxo e de 24 bonos para comidas nos locais participantes, valoradas en 50 euros.

Así, os afortunados deberán asistir de forma presencial ao sorteo ou responder vía chamada telefónica o día 28 de abril a partir das 18 horas, coincidindo co final da festa.