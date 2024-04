O Porriño acolle a esperada Feira Apícola Rías Baixas coas súas tradicionais Xornadas Internacionais de Apicultura e o concorrido Bee Happy Market

A Feira Apícola Rías Baixas chega á súa trixésimo sexta edición con máis forza ca nunca da man dun nutrido programa de actividades dirixidas tanto aos maiores coma os cativos da casa, que nos convidan a vivir unha doce e diferente fin de semana no Porriño.

Organizada pola Agrupación Apícola de Galicia, xunto coa Asociación de Apicultores da Provincia de Pontevedra e o Concello do Porriño, este evento constitúe un importante encontro cos mellores profesionais do sector e unha cita indispensable para todas aquelas persoas versadas ou afeccionadas ao interesante mundo das abellas.

A apertura da feira terá lugar este sábado 13 de abril, ás 10.00 h, cun programa cheo de actividades que se estenderán ata última hora da tarde. As Xornadas Técnicas Internacionais de Apicultura emprazaranse nunha carpa situada na Praza do Cristo, entre as 10.00 h e as 19.30 h. Case o mesmo horario no que permanecerá activo o mercado de artesanía Bee Happy Market e a Feira do Mel, concretamente de 10.30 h a 20.00 h.

Anteriores edicións da Feira. / Cedida

As catas, degustacións e obradoiros infantís terán lugar tanto en horario de mañá coma de tarde. A asistencia a calquera das actividades é totalmente de balde, pero contan con aforo limitado.

Todo o que nos agarda na fin de semana máis meleira de Galicia

Coma o seu propio nome indica, as Xornadas Técnicas Internacionais de Apicultura contarán con profesionais altamente cualificados para abordar as temáticas que máis preocupan ao sector, vencelladas coa conservación das abellas, o futuro da colmea e os retos aos que se enfronta a apicultura.

Baixo o título ‘ Abelleiro europeo. Unha realidade no control da Vespa velutina ’, José Manuel Fernández, ornitólogo e investigador na Universidade de Alcalá de Henares (Madrid), será o encargado de dar o primeiro relatorio da xornada. Pola súa banda, a Dra. Carme Seijo, catedrática e investigadora da Facultade de Ciencias de Ourense, seguirá a esta intervención con ‘ Retos e perspectivas da investigación apícola en Galicia’ .

As actividades para os cativos arrincarán antes da propia Feira

O Dr. Ernesto Guzmán, director do Centro de Investigacións en Abellas da Universidade de Guelph (Ontario-Canadá), abordará ‘ Varroa destructor : danos ás abellas e control’ . Sandra Barbosa, da CITAB · Universidade de Tras Os Montes e Alto Douro (Portugal), explicará o ‘ Impacto da produción de própole na rendibilidade da explotación apícola ’, seguida da Dra. Ana Diéguez, investigadora da Facultade de Ciencias de Ourense, que apuntará a ‘ Mellora da sustentabilidade apícola mediante o uso das novas tecnoloxías e a conservación da abella local, Grupo Operativo SOST APÍCOLA’ . Para rematar, o biólogo e apicultor profesional da Agrupación Apícola de Galicia, Rubén Fernández, será o encargado de abordar ‘ A importancia da conservación da abella local en Galicia. Queres participar no Grupo Operativo PANEGA coa túa explotación?’ .

Programa de la jornada. / Cedida

Unha viaxe sensorial a través dos meles da IXP Mel de Galicia e da DOP Miel de la Alcarria

Tras o éxito das dúas últimas edicións, dous selos de calidade que garanten a orixe do mel únense para realizar unha cata conxunta. Así, ás 12.30 h, na Praza do Concello, temos unha cita coa interesante cata comentada dos distintos tipos de mel da IXP Mel de Galicia e da DOP Miel de la Alcarria. Beatriz Ríos Cebreiros, técnica e formadora do Panel de Cata de Mel de Galicia, e Amelia V. González Porto, directora do Laboratorio de Produtos da Colmea CIAPA-IRIAF, de Castela-A Mancha, serán as encargadas de guiar esta experiencia para un aforo máximo de 40 persoas.

O Porriño acollerá unha ruta de tapas nos días venres e sábado con diferentes petiscos ou cóctels

Posteriormente, os asistentes de todas as idades poderán participar noutra cata comentada, esta vez dos queixos galegos con DOP premiados nas Catas de Queixos de Galicia 2023. Esta actividade correrá a cargo de Salomé Beiroa Fernández, catadora do Panel de Cata da Xunta de Galicia, tamén será de balde e emprazarase no mesmo lugar ás 17.00 h do sábado.

As compras máis apetecibles no Bee Happy Market e a Feira do Mel!

Mel e artesanía volverán a darse cita no Porriño da man do mercado máis apetitoso. Os amantes do ouro doce da natureza, o bo comer e os produtos artesanais, teñen unha cita ineludible na Praza do Concello co Bee Happy Market que dará comezo ás 10.30 h e pechará ás 20.00 h.

A asistencia é libre ata completar aforo. / Cedida

Os nenos e o Mel de Galicia

As actividades para os cativos arrincarán antes da propia Feira. Concretamente o venres 12 de abril, cando o Consello Regulador da IXP Mel de Galicia e a Agrupación Apícola de Galicia teñen previsto achegar o fermoso universo da apicultura aos escolares dos colexios do Porriño. Da súa man, cativas e cativos coñecerán os segredos que gardan as colmeas, os produtos que saen delas e todo o beneficioso que nos aportan as abellas. Ademais, tamén poderán participar nunha degustación comentada para descubrir as claves do Mel de Galicia con IXP.

Un evento emblemático en toda a rexión que se celebra cada ano na vila do Louro para poñer en valor a tradición apícola do Concello

O propio sábado, haberá dous obradoiros do Mel: os ‘Obradoiros infantís Bee Happy Market’ para nenos a partir de 1 ano, en horario de mañá e tarde (de 11.00 a 14.00 h e de 16.00 h a 19.30 h); e o ‘Obradoiro de elaboración de portamerendas’ con cera de abella, para cativos de entre 3 e 12 anos, ás 18.00 h.

Tempo de petiscar e “coctelear"!

Por se nos sabía a pouco a xornada, O Porriño acollerá unha ruta de tapas nos días venres e sábado con diferentes petiscos ou cóctels que se poderán degustar nos diferentes locais do concello.

Agrupación Apícola de Galicia: décadas de esforzo colectivo

A Agrupación Apícola de Galicia creouse no 1999 co fin de levar a cabo un proxecto de desenvolvemento común da apicultura en Galicia. Con este fin uníronse as asociacións apícolas máis representativas desta comunidade, unificando esforzos e iniciando un programa de actuación que permitise modernizar as explotacións apícolas, fomentar métodos de produción compatibles coa conservación e protección da natureza, así coma preservar a biodiversidade e o medio rural a través desta senlleira actividade.

Ao longo de 36 edicións, a Agrupación continúa poñendo Galicia no mapa do sector apícola nacional e internacional a través da Feira Apícola das Rías Baixas. Un encontro que avoga pola evolución e profesionalización dun sector que forma parte integrante da agricultura europea, proporciona ingresos primarios ou complementarios a máis de 600.000 cidadáns da UE, así coma presta un servizo vital a través da polinización ao mantemento do ecosistema.

Esther Ordoñez Dios, Veterinaria Agrupación Apícola de Galicia y Presidente de la IXP Mel de Galicia. / Cedida

A Agrupación Apícola de Galicia recibe o premio Agader por Belacolmea: a primeira liña cosmética con Mel de Galicia IXP

No ano 2020, a Agrupación Apícola de Galicia leva a cabo unha iniciativa pioneira: a creación da primeira liña de cosmética natural creada a base de Mel de Galicia con IXP. Deste xeito nace Belacolmea, froito dun arduo traballo durante dous anos de estudo, investigación e desenvolvemento xunto coa Universidade de Vigo, financiándose con fondos propios de ADERCOU (GDR11).

Belacolmea xorde como unha gama de produtos de alta calidade e orixe natural que evitan os químicos. Substancias que tanto poden provocar reaccións cutáneas como danan o medioambiente. Así, entre os seus compoñentes atopamos ingredientes incriblemente beneficiosos para o organismo, con gran poder antioxidante, antibacteriano e antiinflamatorio: o Mel de Galicia, a cera de abella, o propóleo ou a xelea real, entre outros.

Os productos de Balcomea. / Cedida

O compromiso de Belacolmea non só se cingue ao respecto e coidado ambiental, senón que tamén se estende ao tecido social, en especial ao medio rural. A firma galega naceu precisamente para que as explotacións apícolas puidesen ser máis rendibles e así apicultores/as continuasen vivindo no rural e do rural galego, manténdoo activo e evitando a perda progresiva de poboación nestas áreas.

Precisamente por este motivo, Belacolmea recibía o Premio ao Desenvolvemento Rural —na categoría Sector Agrogandeiro— durante a décimo terceira edición destes galardóns organizados pola Xunta de Galicia a través da Consellería do Medio Rural, encomiando a súa posta en valor de todas as potencialidades dos produtos procedentes da colmea.

Candidata a Feria de Interés Turístico

Tras máis de tres décadas de historia, Porriño busca o recoñecemento turístico dunha cita que atrae milleiros de visitantes cada ano.

Un momento da Feira Apícola ¡en 2005! / Jesús de Arcos

Un evento emblemático en toda a rexión que se celebra cada ano na vila do Louro para poñer en valor a tradición apícola do Concello e a calidade dos produtos derivados da colmena. Así pois, a Feria Apícola, que chegará a súa trixesimosexta edición este segundo fin de semana de abril, non é só un evento de interese para os amantes da apicultura e da natureza, senon que tamén é unha oportunidade para dinamizar o sector turístico e promover a identidade de Porriño como destino turístico, segundo apuntan dende o goberno municipal, recordando que, cada ano, a feria atrae a un gran número de visitantes que gozan das actividades, exposicións e degustacións que se organizan durante os días do evento