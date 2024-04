Chegan os días grandes da Festa da Ostra de Soutomaior

Máis de 30.000 persoas achéganse cada ano por estas datas á parroquia da Arcade no concello de Soutomaior para degustar unha das maiores xoias gastronómicas da comunidade, que xa describiu Cunqueiro como “a máis cotizada do mercado e a pioneira en comercializarse e exportarse fora de Galicia”.

A Ostra de Arcade inaugura este venres a XXXVI edición da súa festa cun programa de alto nivel, realizado “con moito agarimo e coidado para pór en valor o produto máis típico do concello de Soutomaior”, en palabras do alcalde da localidade Manu Lourenzo, que non dubida en “convidar a todo o mundo” a acudir a localidade para “descubrir e degustar a Ostra de Arcade regada cos mellores viños da comarca e gozar de paso de todos os atractivos do concello”.

A festa, declarada de Interese Turístico, celébrase cada ano no Peirao coincidindo co mellor momento do ano para desgustar este saboroso molusco. Repite este ano cun evento á altura no que non faltará a verbena, a cargo das orquestras Marbella e Origen (venres) e América de Vigo e La Fórmula (sábado), ademais da tradicional tirada de fogos e a lectura do pregón do domingo, que este ano correrá a cargo do profesor e escritor Manuel Lourenzo.

O evento conta con tres aparcadoiros a 5, 7 e 9 minutos da festa respectivamente, ademais dun aparcadoiro habilitado para as persoas con mobilidade reducida ao carón da rotonda da Ostreira. / Faro

Venres, 5 de abril

A cita, para a que o concello xa abriu boca a pasada fin de semana coa celebración da tradicional Carreira Infantil da Ostra, será inaugurada oficialmente este venres mesmo coa entrega do seu galardón á ostreira Isabel Seoane Amoedo, a última ostreira de Arcade que traballou na Pedra e imaxe do cartaz desta edición: son as súas mans as que abren este produto tan vencellado coa súa vida na proposta gráfica.

Tras a entrega do galardón, máis e mellor porque veciños e visitantes poderán gozar das sons da charanga A Cabeza non Para, ás 20.00 horas; e das orquestras Marbella e Origen, xa a partir das 22.30 horas.

Cartel da XXXVI Festa da Ostra de Arcade / Cedida

Sábado, 6 de abril

O sábado, o programa empezará ben cedo coa actuación de Fanfarria Furruxa, a partir das 11.00 horas, que deixará paso a apertura das casetas de degustación da ostra a partir das 12.00 horas.

Pola tardiña e xa co bandullo contento, veciños e visitantes volverán a gozar da música co ritmo da charanga Mekánica Rolling Banda, ás 20.00 horas; e das orquestras América de Vigo e La Fórmula, ás 22.30 horas.

Unha xornada ben completa que non rematará aquí e contará coa tirada de foguetes de artificio como gran broche de ouro.

Domingo, 7 de abril

Pola súa banda, serán os pasarrúas da Banda Artística de Arcade e a Banda Cultural de Arcade quen dean a benvida ao programa do domingo, cando a partir das 10.00 horas protagonicen un percorrido desde o Calvario ata o Peirao.

Ás 11:00 h terá lugar a apertura de casetas de degustación, que ás 13:00 horas deixará paso á lectura do pregón, que este ano correrá a cargo do escritor e profesor Manuel Lourenzo González. Unha gran despedida para unha gran festa que, sen dubida, volverá deixar moi bo sabor de boca no concello.