Música, gastronomía e moito máis únense nas rúas de Tui polas Festas de San Telmo 2024

Tui vén de dar a benvida a un dos mellores momentos do ano na cidade: as Festas de San Telmo, unha cita para vivir na rúa que nesta edición está a reafirmar máis que nunca o seu carácter de Interese Turístico Galego coa potenciación dos valores locais.

O programa festivo, que comezou este sábado co pregón a cargo da actriz Isabel Blanco estenderase ata o luns 8 de abril con actividades para todas as idades; e a praza da Inmaculada, a carpa da Corredoira, o Espazo Feiral e a rúa Compostela como principais escenarios.

Os tudenses prepáranse para gozar deste xeito de eventos tan agardados como a Carreira Popular de San Telmo, a Feira Cabalar, a Festa do Meixón ou o Festival de Teatro Amador.

Consulta aquí o programa ao completo

Concertos para todas as idades

A solemne procesión de San Telmo e a tirada de fogos piromusicais porán o broche de ouro a unhas festas de excepción o luns 8 de abril

Pola súa banda e tras a actuación de Fillas de Cassandra como cabeza de cartel musical do sábado, as rúas de Tui seguirán vibrando a bo ritmo con actuacións durante toda a semana.

Desde hoxe mesmo, o público infantil e familiar poderá gozar con propostas como as de “Os ourizos agarimosos”, Barafunda, Peter Punk,e O Show de Fifo.

Durante a fin de semana, máis e mellor, coas actuacións de Pacheco Bros e Acevedos Delgados, previsto para o venres 5; La Timba Mullallo e Gin Tonic, para o sábado 6; e D’Crooners Band o domingo 7, cando tamén terá lugar a agardada actuación de Mondra no Espazo Feiral.

O mesmo para as verbenas, coa presenza das orquestras América, Claxxon ou Los Players previstas entre o venres e o luns.

O Concello de Tui presenta a programación para as festas deste ano. / Cedida

Tampouco faltará o son das bandas de música Popular de Tui, Xuvenil de Tui, a Agrupación Musical do Rosal, a Unión de Guláns, e a Escola Naval Militar de Marín non faltarán na carpa da Corredoira;mentres que as corais tudenses do Centro Sociocomunitario, Ponte das Febres e San Telmo actuarán no centro de día Amoralia e nas residencias Paz e Ben e San Telmo.

A Feira cabalar amplíase a tres días Entre as grandes estrelas das Festas de San Telmo, a Feira Cabalar amplía o seu programa de dous a tres días este 2024. Unha das citas co mundo equino referentes da comunidade que comezará o sábado 6 de abril co Concurso de salto Hípico San Telmo. O Domingo será un dos días grandes da Feira, cando a Copa San Telmo de Horseball e o Concurso de Salto deixen paso ao Xantar popular, que verá seguido do Enganche e dun espectáculo ecuestre de Miguel da Fonseca. O Luns, as actividades do programa intensificaranse aínda máis, coa apertura da feira a partir das 8.00 horas. Unha xornada que contará con varias exhibicións e xincanas tanto para maiores como para pequenos, ademais de outros dous pases do espectáculo ecuestre de Miguel de Fonseca. Tamén o luns terá lugar a entrega de premios especiais. Ademais, o Poni Club realizará bautismos hípicos para nenos tanto o domingo pola tarde como o luns pola mañá.

Tras o éxito obtido esta fin de semana polo III Encontro de Viños da Raia, a 56ª Edición da Festa do Meixón seguirá deixándonos bo sabor de boca ata 8 de abril, con seis restaurantes participantes. / Cedida

56ª Edición da Festa do Meixón

A eno-gastronomía segue tamén moi presente nas festas. Tras o éxito obtido esta fin de semana polo III Encontro de Viños da Raia, a 56ª Edición da Festa do Meixón seguirá deixándonos bo sabor de boca ata 8 de abril, con seis restaurantes participantes.

Casa Pote, El Molino, Emma Tapas&Brunch, La de Manu, O Novo Cabalo Furado e o Parador de Tui ofertarán a degustación da tapa de meixón (angula), a un prezo de 85€. Os 200 primeiros comensais recibirán coma agasallo un garfo de madeira conmemorativo de Artesanía de Galicia tallado en madeira de amieiro pola empresa Silveira.

Exposición de Fotografía Antiga de Tui

Cómpre salientar tamén un ano máis a exposición de Fotografía Antiga de Tui que recuperará imaxes que forman parten xa da nosa historia. Do luns 1 ao venres 5 o Teatro Municipal acollerá unha nova edición do Festival de Teatro Amador a cargo dos grupos locais CAI, Chirlomirlo, Aloia, San Fins e A Insua, que estrearán aquí as súas novas montaxes.

No eido deportivo celebrarase o sábado 6 unha nova edición da Carreira Popular de San Telmo para a que está aberto o prazo de inscrición en atletismotui.wordpress.com e, o domingo 7, levarase a cabo a Andaina de San Telmo.

Finalmente, a solemne procesión de San Telmo e a tirada de fogos piromusicais porán o broche de ouro a unhas festas de excepción o luns 8 de abril.