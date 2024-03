Viana do Castelo, pasión por su Páscoa Doce

Agraciada por la naturaleza, marcada por el verde del Miño y el azul del mar y del río Lima, la fascinante Viana do Castelo espera a miles de visitantes, cautivados por sus múltiples encantos y por las actividades de su Páscoa Doce que, desde el 23 de marzo y hasta el 1 de abril, regresa con un conjunto diversificado de propuestas que combinan la fe y la devoción con el ocio y la animación.

La Praça da República se transforma en un mundo de sabores hasta el 30 de marzo con la Mesa de Páscoa-Feira de iguarias de Páscoa, con productos gastronómicos asociados a esta celebración. El sábado 23 la feria abre de 10.00 a 19.00 (hora portuguesa) con el aliciente en esta jornada del Feirão da Patanisca. Por la tarde a partir de las 16.30 la Páscoa Doce integra la novedad de la Mordomia do Senhor dos Passos, con un trayecto que arranca del Largo de S. Domingos, con música y trajes a la vianesa.

El programa de Semana Santa de Viana do Castelo combina devoción religiosa con animación que atrae numeroso público. / Faro

La jornada del sábado 23 encierra otras sorpresas, como un taller de palmitos a partir de las diez de la mañana y otro de Ramos de Madrinha, de 10.30 a 11.30, que se realizará también el domingo. Esa primera noche a partir de las 21.00 horas el Vía Crucis de Alvarães realiza un recorrido entre la iglesia de São José y la de São Miguel donde participa gran parte de la población.

Los días 24, 25, 26 y 27 la Mesa de Páscoa abre de 12. a 22.00 y de Jueves a Sábado Santo, de 15.00 a 00.00.

Paralelamente se celebra el programa religioso que arranca el 24 de marzo a partir de las 10.30 horas con la Bendición y Procesión de Ramos y con Misa de Pasión en la Sé Catedral de Viana do Castelo. A las 15.30 es la Oração de Vésperas y la Procissão do Senhor dos Passos por las calles del centro histórico, con Sermão do Encontro en la Praça da República. Además, la Entrada Triunfal de Alvarães está prevista para las 10.00 horas en la iglesia de San Miguel, en la que es una recreación bíblica de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén.

Por otra parte, los días 26 y 27 de marzo la Praza da República continúa siendo el epicentro de los paladares con dos talleres referidos a la gastronomía pascual: Ovos da Páscoa y Mãos no Doce, que se realizan de 10.30 a 12.30 y de 15.00 a 17.00 horas.

El Jueves Santo a las diez de la mañana la Sé Catedral acoge la Misa Crismal, mientras que a las siete de la tarde se celebra la Misa Vespertina de la Cena del Señor, incluido el ritual del Lavapiés. Ese mismo día tiene lugar una de las iniciativas más emotivas y esperadas de la Páscoa Doce. Entre las 20.00 y las 24.00 horas es el turno de la Visita às Capelas, un itinerario religioso por 23 iglesias y capillas de Viana. Manda la tradición que la visita sea a un número impar de las mismas.

Como también es época de gastronomía, la Semana Santa vianense propone un Roteiro Doce para que los visitantes vivan y conozcan la repostería local y, al igual que en los espacios sagrados, prueben -en número impar- los dulces y postres de las pastelerías de la ciudad.

El programa religioso continúa el viernes 29 de marzo a las 10.00 con el Ofício de Leituras e Laudes en la Sé Catedral. A partir de las 15.00 tiene lugar la Celebração da Paixão do Senhor y, ya a las 21.00 horas, el Via Crucis.

La agenda incluye las típicas arruadas por el centro histórico el Sábado Santo, 30 de marzo, a partir de las once de la mañana con la Dixie Band – Zé Pedro Associação Musical de Viana do Castelo. Las Queimas de Judas son también tradición en el concello vianense: a las 11.00 en cortejo por las calles de la ciudad desde la estación de tren; en el atrio de la iglesia parroquial de Deocriste a partir de las 21.00 horas y a las 23.00 h. en el Largo das Neves.

El domingo de Pascua la Sé Catedral tiene eucaristía marcada para las 9.30, 11.00 y 18.00 horas. La Páscoa a Três,en el Largo das Neves, cierra la programación a las doce y media del mediodía el 1 de abril.

La agenda completa, con horarios y actividades, está en la web: cm-viana-castelo.pt