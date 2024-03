Nace Vicente Bazán III, o novo burriño da Illa da Toxa

Que mellor plan para gozar en familia desta Semana Santa que ir visitar a Vicente Bazán III, o novo e fermoso burriño fariñeiro que acaba de nacer na Illa da Toxa para seguir mantendo viva a lenda que explica que foi un burro enfermo quen descubriu os famosos poderes curativos das augas da zona.

Hai xa unha década que o Concello de O Grove decidiu render homenaxe a esta fermosa lenda e a unha das súas máis ilustres defensoras, a escritora Emilia Pardo Bazán, repoboando unha parcela do monte Xoaquín Álvarez Corbacho (xusto ao lado da ponte) con dous exemplares destes asnos fariñeiros, especie en perigo de extinción.

A Toxa en 1920. / Concello de O Grove

A femia ‘Emilia’ e o macho ‘Pardo’ iniciaron deste xeito a longa saga dos Bazán, que hoxe volve encher de alegría aos habitantes do Salnés cun novo alumeamento. Neste caso, o nome elixido para o novo burriño é o de Vicente, un dos médicos máis importantes da historia do Balneario da Illa da Toxa, onde exerceu desde mediados de 1870 ata 1917, case medio século no que viviu tamén a transformación do antigo balneario ás instalacións actuais.

Desde o Concello de O Grove, invitan ás familias a aproveitar a Semana Santa para ir coñecer a Vicente Bazán III e de paso gozar dun paseo ao aire libre polo fermoso entorno da zona, que poderán completar coa excursión a Aldea dos Grobits, situada xunto ao lado da parcela dos burriños e un orixinal parque infantil que recrea Hobbiton, o fogar Hobbits,coas súas casiñas en miniatura cubertas pola natureza.