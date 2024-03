As mulleres farmacéuticas, protagonistas do 8-M

O Día da Mulleré un día de reivindicación, de visibilización e de homenaxe ás mulleres, en pé de igualdade cos homes e totalmente integradas como individuos en todas as esferas da vida social, colectiva, laboral e profesional.

Algo a ter en conta pola cidadanía durante máis que un día ao ano. Por iso, as diferentes homenaxes pola muller traballadora en Marín comezaron dende o pasado 1 de marzo, e durante toda a semana se sucederon distintos actos de visibilización da man do Concello, que adicará o mes á loita da igualdade da muller e o seu recoñecemento equitativo na sociedade.

As concelleiras Marián Sanmartín e Mónica Viqueira, xunto con parte das responsables do CIM, presentaron a viñeta conmemorativa que cada ano adica a un colectivo desta vez: as mulleres farmacéuticas. O deseño, que vén da man da ilustradora galega Xulia Pisón, é unha reivindicación do papel punteiro da muller en todo o que ten que ver coa industria e a innovación farmacéutica, desde a súa labor como boticarias ata o rol de investigadoras, pasando polo de formuladoras, estudantes, empresarias…

As mulleres marinenses que a día de hoxe rexentan algunha farmacia na vila participarán no acto institucional do día de hoxe, aínda que a programación xa comezou dende a semana pasada, inaugurada coa xornada de pintura “Mulleres do mar, inspiradoras de arte”, na que as persoas participantes crearon diferentes cadros coa súa visión persoal da muller na pesca, axudadas pola ilustradora viguesa Abi Castillo.

Acto institucional, scape room pola igualdade e un premio de emprendemento en feminino

Dende o pasado luns 4 e exposta ata o día 15 de marzo no vestíbulo do Concello de Marín, podemos desfrutar da colección “As mulleres na profesión farmacéutica. Pasado, presente e futuro”, con material tradicional e fotos antigas, cedidas polas oficinas de farmacia de Marín, destacando o papel da muller nestes establecementos.

E un dos momentos característicos do 8-M en Marín tivo lugar onte ás 11.00 horas, co reparto das tradicionais tazas coa impresión da viñeta na Praza de Abastos, previa á exposición no Museo Municipal Manuel Torres dos traballos da xornada do luns.

A viñeta do 8-m de Marín. / Concello de Marín

Hoxe venres, celebrarase ás 12.00 horas o acto institucional oficial, no que participarán mulleres farmacéuticas de Marín. E, pola tarde, ás 19.00 horas, a Finca de Briz acollerá unha actividade lúdica pero chea de compromiso: un scape room pola igualdade denominado “Estrelas”. Unha experiencia de escapismo onde as mulleres máis apaixonantes da historia son as protagonistas.

Por outra banda, o colectivo de Céltica Marín Arte e Cultura, fará unha exposición de obras de mulleres retratadas en distintos ámbitos polos bares de Marín. Ademais, a Praza 8 de Marzo acollerá outra xornada de pintura en vivo coa profesora Patricia Otero.

O Concello, en colaboración co Plan Social de Ence, organizará en Marín a gala do Premio Emprender en Feminino, unha iniciativa que busca visibilizar o talento e o éxito empresarial de mulleres de Marín, Poio e Pontevedra en tres categorías diferentes: innovación, emprendemento e sostibilidade. As gañadoras daranse a coñecer nas próximas semanas.

Actividades nos centros educativos

A maiores, ao longo deste mes se realizarán diversas actividades de concienciación, visibilización e promoción da igualdade nos centros educativos da vila.

En Infantil e Primaria, haberá unha actividade de difusión da historia e legado de Manuela Barreiro, primeira muller matriculada na USC (1896) e primeira licenciada en Farmacia (1900).