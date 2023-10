A solo unas horas de la apertura de puertas de la Feria Conxemar, la segunda más importante en el mundo de su sector, hablamos con Eloy García, presidente de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura a la que debe su nombre.

Una edición, la segunda bajo la presidencia de García, que él mismo califica de “histórica” y en la que, al récord de expositores, se suman importantes innovaciones. Empiezan tres días de intenso trabajo comercial y de intercambio empresarial que convertirán a Vigo en capital mundial del congelado.

¿Cómo describiría estos días previos?

Satisfactorios. El trabajo ya está hecho. Todo el equipo de Conxemar ha trabajado mucho y bien durante todo el año para conseguir las cifras récord que presentamos en esta edición.

Entiendo que todo el esfuerzo ha merecido la pena, ¿qué adjetivo le pone a esta edición de Conxemar?

Histórica. Hemos alcanzado el máximo posible de ocupación del recinto ferial.Gracias a un eficaz trabajo de reorganización, hemos optimizado absolutamente el espacio disponible y conseguido poner a disposición 1.300 metros cuadrados adicionales.

Vamos a poder comprobarlo hoy en el IFEVI con un cambio de imagen que moderniza y singulariza el evento, ¿por qué este cambio y por qué ahora?

En esta edición compartimos imagen con el Congreso que celebramos conjuntamente con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en una semana en la que convertimos a Vigo en la capital mundial del pescado.

En la Feria contaremos con una zona de novedades, una zona nueva para los medios de comunicación, un mural con experiencias de la Feria, encuentros B2B, eventos paralelos, misiones comerciales inversas… Todas estas innovaciones necesitaban ser incardinadas en una nueva imagen.

En varias de sus intervenciones ha mencionado que este año ya “no cabe un alfiler”, ¿cuáles son los pasos para seguir creciendo y poder dar cabida, por ejemplo, a la conserva?

Tenemos mucha ilusión en el centro interactivo y nos gustaría inaugurarlo el próximo año, coincidiendo con el XXV aniversario de la feria

Efectivamente en las instalaciones actuales ya no podemos crecer. En la liga de las grandes ferias mundiales el que no crece, decrece. No sólo la conserva si no también cárnicos, verduras, repostería… nuestros expositores amplían constantemente su porfolio incluyendo éstos y otros productos en su oferta. El camino para seguir creciendo pasa indefectiblemente por la ampliación y mejora del recinto ferial, sus accesos y aparcamientos.

Usted es vigués, ¿qué supone esta cita para la ciudad?, ¿y la ciudad para el sector pesquero?

Como vigués siento muy cerca su impacto. Cuando compro un traje para la ocasión, la vendedora me dice que tiene muchos clientes haciendo lo mismo para estrenarlos en la feria. Mi mujer es guía turística y la agencia para la que trabaja ha sido contratada por la delegación de Alaska para visitar Santiago de Compostela. De una forma u otra a todos nos afecta su celebración. Todos sabemos de su importancia económica en Galicia. Hemos pedido un estudio a la Zona Franca que evalúe económicamente esta importancia. Antes de fin de año conoceremos los resultados. En mi opinión, Vigo para el sector pesquero es un ecosistema inigualable de productos y servicios generado durante generaciones.

Mencionaba antes el XI Congreso de la FAO que ayer contó con la Blue Transformation como hilo conductor, ¿gana peso la sostenibilidad en el sector?, ¿pueden integrarse los retos medioambientales, económicos y sociales?

El taburete de la sostenibilidad se caería si prescindiéramos de cualquiera de sus tres patas: la medioambiental, la social y la económica

La sostenibilidad es la columna vertebral de la política pesquera comunitaria. Esto incumbe tanto al sector extractivo como al transformador y al comercializador. La Transformación Azul sitúa a los productos de la pesca y la acuicultura como respuesta al reto de alimentar a una población creciente con alimentos saludables y sostenibles. El taburete de la sostenibilidad se caería si prescindiéramos de cualquiera de sus tres patas: la medioambiental, la social y la económica.

Conxemar es mucho más que una feria. Como asociación, ¿qué desafíos plantean para el sector en el corto plazo?

Conxemar es una asociación nacional que aglutina 17.000 trabajadores y factura prácticamente el 1% del PIB español. 230 empresas asociadas en defensa de sus intereses que día a día hacen valer su voz y experiencia en los órganos de decisión que afectan al Sector.

Entre nuestras reivindicaciones reclamamos una fiscalidad saludable que rebaje el IVA de nuestros productos, un mercado en el que se respete el level play field, una política arancelaria que permita trabajar a nuestras plantas y el fomento del consumo de proteína marina.

En este sentido, ¿qué esperan de las políticas europeas con respecto a los contingentes arancelarios?

La industria del sur de Europa soporta aranceles por el 44% de la materia prima que importa. Los contingentes arancelarios son fundamentales para garantizar el suministro a la industria y que ésta pueda competir en el mercado global. Nuestro objetivo es que Europa aumente los contingentes o facilite su utilización. Principalmente de aquellas especies que no se capturan en la Unión Europea.

El consumo de pescado es otro de los retos del sector, ¿cómo avanza el proyecto del centro interactivo para generar “cantera” de consumidores entre los niños?

Avanza. Eso es lo importante. Tenemos mucha ilusión volcada en este proyecto. Nos gustaría inaugurarlo el próximo año, coincidiendo con el XXV aniversario de la feria.