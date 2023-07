“Noutros lugares elixiuse unha batalla: unha vitoria, unha derrota…; aquí, un día simbólico, u7n día de esperanza”. Deste xeito describía un dos nosos historiadores máis ilustres, o catedrático e expresidente do o Consello da Cultura Galega Ramón Villares, a orixe do 25 de Xullo como Día de Galicia, fixada polos membros das ‘Irmandades da Fala’ xa nos anos 20 do século pasado, e que foi reforzada polo famoso discurso ‘Alba de Gloria’, pronunciado por Castelao en Bós Aires precisamente un 25 de xullo, pero de 1948.

A historia recente de Galicia garda case tantos recunchos coma o fai a súa misteriosa paisaxe: trátase dunha historia marcada por transformacións sociais, toma de conciencia e apertura ao exterior por mor da emigración a Europa e América. Unha historia que fala de como unha pequena comunidade do noroeste da Península Ibérica "chegou a ter dimensión global". Tal e como recordaba Ramón Villares, o 25 de xullo converteuse na gran data de Día de Galicia no almanaque durante os primeiros anos 80, cando se recoñeceu oficialmente pola cámara galega. Pero "as Irmandades da Fala a sementaron moito antes". Ramón Cabanillas, Castelao, Risco, Otero Pedrayo, a xeración Nós ao completo. Se os membros das Irmandades fixaron a data, esta foi reforzada co discurso "Alba de Gloria" de Castelao, recitado un 25 de xullo de 1948 en Bós Aires. Un alegato que comezaba así: "Si no abrante deste día poidéramos voar sobor da nosa terra e percorrela en todas direcións, asistiríamos á marabilla dunha mañá única". O Día do Apóstolo, unha data que representa a Galicia en todo o mundo Trátase dun discurso poético onde Castelao quería homenaxear ás figuras máis importantes da nosa historia, imaxinando unha procesión de ánimas desfilando polo ceo de Galicia, na mañá do 25 de xullo. Un respaldo "literario, simbólico, case mítico" que consagraría esta data nos 50 como o Día da Patria Galega, celebrada neste tempo, anos da ditadura, a través da coñecida como 'Misa de Rosalía', pero na que, "baixo a cobertura dunha misa, estábase facendo outra cousa", e que, chegada a democracia, sería recoñecida oficialmente pola cámara galega entre os símbolos da comunidade. Este día proxectouse coma unha homenaxe á historia e o esforzo dos galegos por defender a súa propia identidade e cultura. Tras un extenso debate, chegouse a conclusión coñecida por todos: "As festas nacionais son un feito relativamente moderno, antes eran fundamentalmente relixiosas e, finalmente, as Irmandades adoptan en 1920 o Día do Apóstolo, un símbolo internacional de Galicia, xa que a comunidade era coñecida en todo o mundo por ser o lugar no que estaba soterrado o Apóstolo". Con todo, a decisión sería aínda discutida durante un tempo, barallando outras posibles fechas, pero o resultado final foi o coñecido por todos. Unha festa que ten unha base relixiosa, pero ao propio tempo quere ter un censo cultural.