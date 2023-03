Situada no centro de Galicia, moi próxima a Santiago e escorada cara ás Rías Baixas, A Estrada goza da centralidade que permite estar preto de todo cun territorio cheo de sorpresas e 51parroquias rebosantes de natureza e cultura como da boa conta a súa festa máis emblemática: A Rapa das Bestas de Sabucedo, declarada de Interese Turístico Internacional e con máis de 400 anos de historia.

Tradición, cultura, bo ambiente e turismo activo e rural suman deste xeito forzas na proposta turística da Estrada, que atopa na Semana Santa unha das mellores épocas do ano para ser visitada, dado que é entre xaneiro e abril cando se produce a floración da Camelia no pazo de Oca, de imprescindible visita e un dos máis representativos de Galicia.

Unha escapada na que podemos aproveitar tamén para gozar das opcións que A Estrada ofrece aos amantes do Senderismo con máis de 150 quilómetros de routeuros, entre os que se contan marabillosas propostas coma as rutas dos muíños de Golfariz e de Vesacarballa ou a da Fervenza de Callobre.

Chega o tempo de gozar do incrible espectáculo dos manzanos en flor

Tras o noso percorrido, poderemos refrescarnos no “interior con máis praias” grazas a encantadoras apostas fluviais como Liñares, un espazo verde de 24.000 metros cadrados con mesas, hamacas, vestiarios, bar e zonas de xogos infantís. Couto de Sinde, O Areal e A Praíña son outras das propostas neste senso.

Terra de sidra, A Estrada ofrece ademais en primavera a oportunidade perfecta para gozar da espectacular paisaxe dos pomares en flor grazas aos paquetes de Mar de Compostela, que inclúen visitas con aloxamento e degustación.

E da sidra as tapas para rematar a nosa viaxe con bo sabor de boca para o bandullo porque, e por se todo isto fose pouco, os locais de Hostalaría da localidade estanse a preparar xa para as Santas Tapas, que a partir do 5 de abril ofrecerán degustacións a un prezo de só 2,50 euros.