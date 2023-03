Trabajando desde la ilusión, fomentando la cultura del trabajo, potenciando el dominio de los idiomas e inculcándole a cada alumno una educación en valores que contribuya tanto a su desarrollo humano como profesional. Esta es la base sobre la que se sustenta la filosofía de trabajo de Los Sauces Vigo.

Una de las grandes apuestas del colegio en este curso 2022/2023 ha sido la incorporación de nuevas dinámicas innovadoras en su proyecto de infantil. Con ellas, pretenden que su alumnado se desarrolle desde la experimentación, abriendo las puertas a la creatividad y a la investigación. Se trata de un trabajo que a partir de proyectos permitirá un desarrollo basado en los intereses de cada alumno, en el que ellos son los protagonistas de sus propios aprendizajes. “Nos basamos en una metodología basada en el descubrimiento y en un aprendizaje significativo potenciando la iniciativa y el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en un entorno agradable donde la convivencia en armonía se hace fundamental”, subrayan desde el propio centro.

Programas Internacionales

Los Sauces Vigo, a través de su centro Brook House en Dublín, facilita a sus alumnos la posibilidad de participar en un programa de inmersión lingüística de 4 semanas, de 20 horas de inglés por semana, más un programa de actividades en inglés durante el curso escolar desde 5º EP hasta 2º ESO. En este caso, el objetivo primordial es que el estudiante esté el mayor tiempo posible expuesto al idioma y a la cultura irlandesa. Otro de los pilares fundamentales del colegio es el programa internacional: tanto en la asignatura de inglés -con intercambios y estancias en Canadá o Estados Unidos- y también en el segundo idioma, en este caso con intercambios en centros de Francia y Alemania.

Novedades

Dentro del apartado de novedades para el próximo curso, el Colegio Los Sauces Vigo apuesta por aumentar su oferta académica con la introducción del Bachillerato Internacional (IB) con el que se pretende formar estudiantes reflexivos y críticos, con una actitud activa hacia el aprendizaje y una vocación por aprender que se prolongue durante toda la vida.

Otra de sus apuestas será la continuidad por la innovación educativa que iniciaron el curso pasado con el proyecto piloto desde 5º de Educación Primaria de los Chromebook, que completarán este curso y ampliarán el próximo con la implementación del modelo one to one.

Además, el Colegio Los Sauces Vigo destaca por su programa propio de educación emocional a lo largo de todas las etapas educativas con el objetivo de formar a los alumnos en competencias socio-emocionales tan importantes como puede ser la autoestima, la automotivación, la responsabilidad, la resiliencia, el respeto por los demás, el espíritu crítico, la asertividad, la toma de decisiones y la actitud positiva, entre otras. El objetivo principal es lograr el bienestar emocional del alumnado, para que ésta sea una herramienta fundamental que les acompañe a lo largo de toda su vida.