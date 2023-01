‘Flúe, my friend!’ Pontevedra é unha xoia de cidade, sábeo, e, precisamente por iso, non dúbida en apostar ben forte para diferenciarse sempre que pode. Orixinalidade, implicación e centos de tesouros por descubrir fan que a súa presentación pase a ser cada ano unha das máis esperadas da Feira Internacional de Turismo Fitur, que estes días acolle a capital do país.

Este 2023, non ía ser menos: Pontevedra cumpriu expectativas, e de que maneira, da man de Bruce Lee e unha versión ‘á galega’ do clásico ‘Be water, my friend’, a través do que quixo reivindicar o seu modelo urbano, os seus talentos gastronómicos e os seus fermosos espazos naturais. En tres palabras? Calidade de vida! Non en van estamos a falar da “cidade na que mellor se vive do mundo”.

Deixouno moi claro o vídeo central da campaña de Turismo de Pontevedra proxectado no stand de Galicia este xoves pola mañá, cando a célebre figura das Artes Marciais pasou a ser un visitante máis da cidade da Peregrina para presumir de espazos tan emblemáticos como a Illa das Esculturas, Michelena, a Praza da Ferrería, Santa María, Méndez Núñez ou o contorno do río dos Gafos, por pór só algúns exemplos.

Unha divertida peza audiovisual na que o sosia do deus do Kung Fu non esquecía lembrarnos ese lema que resume o espírito da estratexia de impulso do turismo verde e sostible enmarcada no proxecto Pontevedra Flúe: precisamente, ‘Flúe, my friend!’.

Turismo verde e eco

Así as cousas, “Turismo de Pontevedra volve apostar por un vídeo diferente e espectacular, con máis humor que as pezas clásicas de destino”, tal e como o definiu a propia concelleira delegada de Turismo de Pontevedra, a edil socialista Yoya Blanco, que acudiu a Fitur co seu compañeiro Iván Puentes, ao fronte de Desenvolvemento Sostible, para pór en valor a Pontevedra como a cidade na que mellor se come do mundo, sen esquecer o seu destino de converterse en capital do ecoturismo en España.

Abofé que as ambicións de Pontevedra como epicentro das infraestruturas verdes e azuis en todo o país quedaron ben claras en Fitur 2023 grazas a vintena de actuacións de renaturalización, reverdecemento e loita contra o cambio climático incluídas dentro dese novo modelo de cidade 2.0 que promulga a estratexia Pontevedra Flúe.

Entre estas intervencións, valoradas en máis de 20 millóns de euros e das que moitas delas xa contan con financiamento de fondos europeos, cómpre destacar a restauración da vella ponte do ferrocarril sobre o Lérez, a renaturalización do treito do río dos Gafos que discorre entre A Tablada e Rosalía de Castro, a construción do primeiro parque de xogos de auga da cidade, a mellora paisaxística e ambiental do parque de María Vinyals ou a restauración da Xunqueira de Alba, coa eliminación de especies invasoras.

Moito por contar entón na “maior feira de turismo de España e probablemente a máis importante do mundo (...) o escaparate perfecto para captar visitantes, poder destacarse e posicionarse dentro do menú turístico de España durante estes días de feira”, en palabras de Puentes, quen, xunto a Blanco, reuniuse tamén estes días coa Fundación de los Ferrocarriles Españoles co obxectivo de seguir avanzando no proxecto de conexión coa Vía Verde do Salnés (para o que xa hai financiamento a través da Fundación Biodiversidade).

Capital ‘gastro’

Si esencial é “comezar a posicionar a Pontevedra como capital do turismo verde e ecolóxico”, non menos fundamental resulta a posta en valor da rica gastronomía da que sabe todo aquel que teña xa pisado a cidade do Lérez.

Deste xeito, a marca Pontevedra Capital Gastro permitiulle regresar un ano máis a Fitur como potencia nacional do gastroturismo, con eventos consolidados como a Feira das Cunchas (cun Mercado e coa Batalla das Cunchas); o Avoa Fest, que recuperou as receitas e verbenas dos nosos avós e avoas; o Mestizaxes (orientado a degustar as mellores cociñas foráneas asentadas en Pontevedra); o clásico Pontedetapas, e estreas como o I Campionato de Tapas de Galicia, o Entroido Gastronómico ou o Pontealmorzo. Programa ao que hai que sumarlle iniciativas pioneiras como a incubadora e aceleradora de proxectos gastronómicos Capital Gastro Lab e o foro Think Tank de Gastronomía e Sostibilidade.

Un consello para empezar ben o ano? “Vacía tu mente, no pienses en formas, sé moldeable como agua. Lo sientes? (...) Absorbe lo que es útil, rechaza lo que es inútil... Flúe, my friend!, ven a Pontevedra!