No estamos ante una edición cualquiera. Las cifras que deje la Feria Internacional de Turismo Fitur 2023, que mañana se despide en el recinto Ifema de Madrid, serán clave para tomar el pulso al sector tras la pandemia.

Con todo y si de números se trata, lo cierto es que hablan por sí solos los de Vigo, “un destino que, en solo cinco años, ha pasado de no tener ningún espacio turístico a alcanzar una presencia de alcance internacional”.

Así quiso ponerlo en valor el alcalde de la ciudad Olívica, Abel Caballero, durante la presentación celebrada este jueves en el stand de Turespaña. Una intervención diseñada para convertir en testigos del éxito vigués a todos los asistentes a Fitur.

“Vigo, millones de visitantes nos acreditan” fue así el eslogan elegido por el Concello para promocionar los encantos de la gran urbe gallega y lucir los atractivos de su programa turístico de Navidad, sí, pero también de otras grandes citas festivas como la emblemática Reconquista o auténticos tesoros entre, como no podía ser de otro modo, no faltaron las islas Cíes. Una ciudad repleta de reclamos y mucha vida de la que dan buena cuenta también los conciertos de Castrelos.

“Somos un estudio de grabación para mil historias”

Además de todo ello, Vigo también estuvo presente en la sección Fitur Screen, que sirvió para visibilizar a las ciudades como estudio de grabación audiovisual y la promoción del turismo cinematográfico.

En este caso,fue el lema “Vigo: un estudio de grabación para mil historias” el que dió cuenta de éxitos como el rodaje de Un asunto privado para Amazon o Un hombre de acción, que se puede ver en Netflix.

“Las plataformas y grandes productoras como Amazon, Netflix, HBO y Movistar ya ponen su atención en Vigo”, celebra el regidor Abel Caballero sobre el buen recorrido de la urbe olívica, que ocupa ya un lugar destacado en el sector turístico a todos los niveles.

Más allá de Navidad, múltiples atractivos durante todos el año

Y es que Vigo es conocida ya en medio mundo como gran capital de la Navidad, pero este no es, ni mucho menos, su único reclamo. Ubicada en pleno corazón de las Rías Baixas y distinguida por su singular microclima y la hospitalidad de sus habitantes, con hermosos paisajes de mar y montaña, además de centro neurálgico del arte urbano en Galicia, Vigo enamora a partes iguales a amantes de la naturaleza, del deporte, del turismo activo, de la gastronomía o del lujo.

Desde el Puerto de Vigo hasta el monte de O Castro, pasando por la plaza de Compostela, el Casco Vello o el paseo de Alfonso… El destino ofrece paseos inigualables a través de los murales de artistas que visten buena parte de sus calles; zonas verdes con maravillosas panorámicas a la ría como las del monte de O Castro o las del parque de Castrelos; grandes jornadas de senderismo a través de sus numerosas rutas por bosques, playas, montes…; actividades de deporte acuático como la vela o el buceo; o agradables mesas con los mejores pescados y mariscos que, sumados al ambiente de su zona vieja, suponen el cóctel perfecto para disfrutar de la familia y los amigos.

Todo ello por no hablar de la que es una de sus grandes señas de identidad; para muchos, entre los lugares más hermosos del planeta. No puedes dejar de conocerlas durante tu visita: Las Islas Cíes, con deslumbrantes playas vírgenes de fina arena y agua cristalina como la emblemática Rodas, y una extraordinaria biodiversidad, han sido avaladas como uno de los mejores destinos del mundo para publicaciones de la talla de ‘The New York Times’ o ‘The Guardian’.