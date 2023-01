Hierven ya cazuelas y ollas; huele bien, sabe mejor; y esto lo saben en Lalín y también en todo el mundo. Tenía que estar. Si Galicia se ha propuesto conquistar por el estómago en Fitur 2023, en su stand no podía faltar entonces la gran cita con el Cocido, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y protagonista estos días en la gran feria del sector.

Calidad y tradición se unen en el que se ha convertido en uno de los grandes eventos del invierno gallego, que cada año llega para hacernos chuparnos los dedos y recordarnos “lo bien que se vive aquí”, al tiempo que atrae a miles de visitantes llevando el buen nombre de Galicia a cientos de rincones e impulsando asimismo la desestacionalización del turismo en la comunidad.

XXV Mes do Cocido

Este año no está siendo menos. El XXV Mes do Cocido recibió el pistoletazo de salida hace solo unos días y se extenderá hasta el próximo 14 de febrero, como dice su lema de este año: “De San Amaro a San Valentín, Mes do Cocido en Lalín”. Se siente ya en los locales lalinenses, repletos de comensales dispuestos a disfrutar de uno de nuestros platos estrella.

A la veintena de bares y restaurantes en los que el Cocido puede degustarse ya a precios que oscilan entre los 28 y 50 euros, se suman además otras veinte empresas que toman parte en el compromiso de calidad del mes del Cocido, según explican desde el Concello, donde destacan una de las participaciones más altas de los últimos años.

Por su parte y como es tradición, el día grande llegará el domingo anterior a Carnaval. La LV Feira do Cocido de Lalín se celebrará el 12 de febrero con actividades culturales, deportivas y propuestas para los más pequeños, y contará como pregonero con el periodista José Ribagorda.