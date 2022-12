Con todo, se muestran optimistas con el futuro de un sector que ha celebrado también una vendimia de récord en territorios como Rías Baixas, con la tercera producción más alta de su historia y una gran calidad de la uva, y que ha continuado cosechando nuevos y grandes reconocimientos en los certámenes y ferias más prestigiosos del mundo, con 46 medallas en el Concurso Internacional de Vinos Bacchus, entre las que destacaron dos codiciados Grandes Oros, por poner solo un ejemplo.

Recuperan también sus grandes ferias y fiestas anuales y siguen avanzando en actividades enoturísticas, con especial mención a las Jornadas de Puertas Abiertas de las Rutas del Vino de Galicia, que cada año suman más adeptos.

De la mano de todos estos alicientes, los cinco brindan así por todo lo que queda por delante y por la sostenibilidad de nuestro rural, que tantas alegrías nos da. Brindan, sobre todo, por seguir sumando buenos momentos en torno a una copa de nuestros vinos, por el amor de nuestros viticultores por la tierra que les vió nacer y por el esfuerzo de todos aquellos que siguen trabajando para que los gallegos podamos decir, sin miedo a equivocarnos, que en nuestra tierra se elaboran algunos de los mejores blancos y tintos del mundo.

Achégase o tempo do Nadal e canda el un intre de reflexión, serea e firme, sobre o acontecido durante o ano. Achégase o tempo de compartir cos máis íntimos unha man chea de momentos e vivencias nun ambiente tinguido de paz, acougo e equilibrio. Achégase un tempo inscrito con letras de ouro no calendario anual da tradición, tanto individual coma colectiva, porque así o determina o feito de ter superado os test do tempo e, polo tanto, xustificado a súa conservación coma un legado transmitido entre as distintas xeracións.

José Manuel Rodríguez » D.O. Ribeira Sacra

Todos xuntos, polo sabor da nosa paisaxe

Seguimos aí, co noso produto valorado nos mercados, que recuperan a normalidade e nos sitúan en cifras de ventas anteriores á pandemia. Seguimos aí, cunha colleita a piques de darnos novas alegría en botella, con uvas que entraron en bodega en moi boas condicións: a mencía segue a ser protagonista e, as variedades minoritarias, un elemento diferencia dor. Seguimos aí, co enoturismo consolidándose como nova ferramenta de sostibilidade e futuro no rural: cada vez son mais os visitantes e cada vez máis as bodegas implicadas. Todos xuntos somos participes da D.O. Ribeira Sacra, embotellamos unha terra, a sabor dunha paisaxe, a nosa historia. Motivos para brindar sobran, por poder volver a gozar de amigos e familia cun bo viño da nosa terra!