Con motivo de la gran cita de las JAI’22 que se inaugura hoy, el director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo, Juan Pardo, repasa en FARO las últimas novedades y retos del sector.

¿El papel de la ingeniería industrial en la sociedad?

–El papel de la industria es fundamental en cualquier economía y su peso está claramente ligado con su nivel de desarrollo. Ha sido una palanca esencial para el cambio en los modelos productivos y ha permitido alcanzar los altos niveles de bienestar que presentan las sociedades desarrolladas.

“La Ingeniería biomédica va a ser clave para mejorar nuestra calidad de vida”

Por otro lado, creo que el éxito de la ingeniería industrial estriba en la apuesta que se hizo por una formación amplia y transversal, formación que ha permitido y que permite abordar con éxito los complejos problemas que se presentan dentro del ámbito industrial. También por un enfoque centrado en el desarrollo tecnológico como palanca fundamental para el desarrollo.

– Habla de complejos problemas, ¿cuáles son los retos del sector a medio plazo?

– Los retos que tenemos son tremendos, estamos en un momento clave en el que más que nunca tenemos que ser más eficientes, más competitivos. El papel del sector industrial es clave si queremos asegurar la estabilidad de nuestra economía y, si queremos seguir siendo una sociedad avanzada, debe cobrar un mayor protagonismo, aunque con esto no quiero que se interprete que los otros ámbitos no son importantes.

“Los sistemas ciberfísicos pueden ser el siguiente reto”

Para que esto sea posible, tenemos que cambiar algunos de nuestros modelos económicos/productivos y contar con una apuesta decidida por la innovación. Solo de esta manera podremos hacer frente a los desafíos que nos vienen, generar prosperidad y estabilidad. Ya no basta con avanzar, hay que hacerlo con una velocidad que haga que no nos quedemos atrás.

– ¿Su importancia en la transición energética?

– La transición energética es algo que ya nos viene afectando desde hace algún tiempo y a lo que, hasta ahora y desde algunas posiciones, no se le ha dado la importancia o la prioridad que le correspondía. Como dije anteriormente, tenemos que cambiar algunos de nuestros sistemas, de nuestros modelos con el empleo de nuevas fuentes de energía para alcanzar procesos más eficientes y más ‘limpios’. En ese sentido, la ingeniería industrial siempre lo ha tenido claro y prueba de ello es que, en algunos aspectos, va por delante de otras actuaciones a otros niveles que se escapan al ámbito de la ingeniería, que no han acompañado a que la transición estuviera ya más avanzada.

“Existe una carencia de perfiles TIC muy ligados a las ingenierías”

– ¿La robotización es ya un hecho generalizado en las fábricas y plantas de producción?

– La robotización o la automatización es una realidad que está ahí, que creo es imparable, pero en la que todavía hay muchas cosas por hacer. Se requiere mucha innovación, mucha inversión y una visión a largo plazo y esto no resulta fácil de conseguir y, por ello, el camino por recorrer aún es mucho. En este sentido, resulta más fácil abordar este proceso en nuevos proyectos que en aquellos otros que están ya en marcha y en los que las exigencias de la producción pueden ser un inconveniente a la hora de su transformación.

– ¿Debemos temer la pérdida de puestos de trabajo?

– Siempre he tenido claro que la respuesta a esta pregunta es: no. Habrá muchas más oportunidades, de mayor valor, de mayor creatividad, pero será necesario estar preparado para aprovecharlas. Por ello, disponer de una buena formación va a resultar fundamental para hacer frente a los nuevos desafíos y acceder a los empleos de nueva creación. Estamos viviendo momentos en los que hay una carencia de perfiles tecnológicos muy ligados con las ingenierías, no solo la industrial. Esto será una gran oportunidad, pero también representa un riesgo en el momento actual porque podemos perder un terreno que después resultará muy difícil recuperar.

– ¿Cómo está mejorando la llegada de la Inteligencia Artificial los procesos industriales?

– Creo que su papel puede resultar fundamental ligado al concepto de la industria 4.0 en áreas como el del mantenimiento, mejorando la anticipación y la detección de incidencias; y garantizando la máxima disponibilidad de los medios de producción, factor que es vital para los niveles de productividad. Otro de los campos estaría en lo que se llama la robótica colaborativa, en la que las máquinas podrán interactuar, colaborar con las personas de una manera más amplia y precisa.

IBM ha publicado el estudio “La carrera mundial por la IA” sobre la incorporación de tecnologías de IA a los procesos de las empresas españolas. Hasta el momento, dicha implantación se está centrando en un 42% en las áreas de seguridad, en un 31% en la automatización de procesos y en un 29% restante en la atención al cliente.

– ¿Cuál será el siguiente paso?

No me atrevo a decir tanto como eso, pero creo que el reto de los sistemas ciberfísicos puede ser importante. Su funcionamiento se centra en proporcionar a las máquinas la capacidad de ver, detectar y comunicar de manera inteligente. Este aspecto se caracteriza por la supervisión de los sistemas de producción y permite detectar fallos o errores volviendo los procesos más eficientes y rentables.

También creo que otro reto está en el desarrollo de la robótica social, la robótica médica, es decir, el uso de la robótica para dar una respuesta a situaciones que van a ser complejas de gestionar en el futuro por el envejecimiento de la población que estamos experimentando.

– En esta línea, ¿qué tiene que decir la ingeniería en el ámbito de la salud?

– La salud es uno de los campos en los que el desarrollo tecnológico y la ingeniería tienen un gran futuro. Todas las sociedades, todas las personas, aspiramos a tener la mejor calidad de vida y para ello el campo de la Ingeniería Biomédica va a desempeñar un papel importante.

La tecnología es un gran aliado para que podamos seguir avanzando en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y ahí la ingeniería biomédica juega un papel esencial. Por ello, la Escuela de Ingeniería Industrial ha apostado por este campo con una titulación de grado y en este curso ha arrancado también el máster en Ingeniería Biomédica.

– ¿Qué suponen las Jornadas de Automatización Industrial para la escuela?

– Son una gran oportunidad para que todo nuestro alumnado pueda ver las últimas tecnologías y, lo que es más importante, saber por dónde irán los tiros en el futuro, conocer las tendencias y también la importancia de estar bien preparado para poder afrontar con éxito todos los desafíos. Creo que también es una oportunidad para acercarse a la realidad de las empresas, entender qué perfiles y qué competencias se van a demandar en el corto y medio plazo.

¿Qué destacaría como novedad para esta edición?

– Es una pregunta difícil, pero por destacar un par de aspectos que me parecen relevantes, destacaría la gran diversidad de contenidos y de ponencias, se han superado todos los registros. También que son unas jornadas que están abiertas a muchos públicos objetivos y esto también es bueno. También, como en anteriores ediciones, contar con algunas novedades tecnológicas del momento.