Y aquí es dónde encontramos la gran novedad porque, ahora y tras la aprobación del Plan Más Seguridad Energética (+SE), las comunidades de vecinos con calefacción central pueden acogerse a una nueva tarifa TUR, que en la práctica servirá para rebajar su factura en torno a un 50%.

Así, si forma parte comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios de viviendas de uso residencial con un consumo anual superior a 50.000 kWh, ya puede hablar con el/la presidente/a de su comunidad para que solicite esta nueva tarifa que, según datos del Gobierno de España, podría llegar a beneficiar a unos 1,7 millones de hogares en España y que será financiada con dinero público.

En concreto y según comparte el propio Ministerio para la Transición Ecológica en su página web en un documento con las preguntas más comunes sobre la denominada TUR de Ahorro Vecinal, la nueva tarifa puede ser solicitada tanto por el presidente de la comunidad como por un representante de la misma (usando el certificado digital), además de la persona responsable de la empresa de servicios energéticos que trabaje con la finca. Para ello, deberán ponerse en contacto con una de las llamadas «comercializadora de último recurso», en su acrónimo CUR, operativas actualmente en nuestro país: Grupo Naturgy, Grupo Endesa, Grupo Iberdrola, Grupo Total/EDP— .

Además de estar al corriente de pago de todas las obligaciones económicas con la actual comercializadora y de tener realizada en plazo la inspección de eficiencia energética con resultado positivo, la comunidad de propietarios deberá disponer antes del 30 de septiembre de 2023 de contadores individuales de calefacción o repartidores de costes. Así y si aún no se dispone de ellos, debe presentarse un acuerdo de la junta de propietarios aprobando su instalación en dicho plazo.

Por otro lado, si actualmente la comunidad tiene un contrato en vigor, puede romperlo para pasarse a la TUR, aunque deberá abonar la penalización que haya firmado en su contrato actual si todavía no ha cumplido el periodo de permanencia mínimo. En todo caso, el real decreto-ley que ha creado esta tarifa también limita la penalización al 5% de la facturación pendiente por el término variable de energía.Otra de las claves que debe tener en cuenta es que la TUR tiene un periodo mínimo de permanencia de un año.

Contadores individuales antes de septiembre de 2023

Entre los requisitos clave para solicitar la nueva TUR de ahorro vecinal, se encuentra la obligación de que la comunidad de propietarios disponga antes del 30 de septiembre de 2023 de contadores individuales de calefacción o repartidores de costes. Así y si aún no se dispone de ellos, debe presentarse un acuerdo de la junta de propietarios aprobando su instalación en dicho plazo.

Desde el Gobierno explican que la instalación de estos sistemas ayuda a controlar el gasto y aumentar el ahorro y que no conlleva obras. Si los contadores solo requieren del vaciado de la caldera y del circuito de distribución para su instalación;los repartidores de costes, por su parte, se instalan sobre los radiadores y no requieren ninguna obra ni vaciar el circuito de distribución, salvo que se opte por instalar válvulas termostáticas en los radiadores (recomendable pues aumenta el ahorro de energía, pero no obligatorio).

En esta línea, desde el ejecutivo señalan que hay múltiples empresas de servicios energéticos que se encargan de instalarlos; y que, además, hay algunas que corren con la inversión a cambio de un porcentaje de los ahorros obtenidos a largo plazo, de modo que no tendría coste para los vecinos.