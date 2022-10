El Congreso Conxemar-FAO sirvió este lunes como antesala perfecta a la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, con el monologuista y conferenciante Mago More como maestro de ceremonias. Un evento que este 2022 reunió en el Auditorio Afundación a un completo panel de expertos de prestigio internacional, quienes se centraron en analizar los retos presentes y futuros del sector de productos del mar.

Una cita que, además, se ha modernizado y es que, en la que ha sido su X Edición, el Congreso Conxemar-FAO ha roto su estética tradicional, estrenando un formato más dinámico y moderno, en el que se intercalaron las sesiones monográficas de ponencias y mesas redondas, centradas en la producción de las especies más relevantes, además de analizar el contexto económico, el transporte, la situación actual de los mercados y debatir sobre el impacto de la covid-19, futuras estrategias y buenas prácticas.

El contexto económico y su impacto en logística

La presidenta de la Asociación Europea de Economistas Pesqueros Leyre Goti abrió así el primer panel sobre materia económica con la ponencia ‘Visión global de las implicaciones geopolíticas y económicas en el proceso de inflación, costes para la industria y pérdida de poder adquisitivo del consumidor’ en un evento presidido por altas autoridades de la Xunta de Galicia, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la Alcaldía de Vigo, y de las dos entidades organizadoras: la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En la gran cita con el futuro de los productos de mar tampoco faltó la intervención de Fernando González Laxe, experto en economía pesquera, al frente de las ‘Perspectivas económicas del sector a corto y medio plazo: el futuro de la industria pesquera’.

Por su parte, la segunda sesión llegó con un formato de mesa redonda dinámica dedicada al transporte y la logística y moderada por el periodista Óscar Moreno. Enric Ticó (presidente de FETEIA), Xosé Martínez (director de Kaleido Logistics), Thue Barfod (Global Vertical Head of Fish & Seafood de Maersk), Eva Ortiz (directora general de Eimskip Logistic en España y Portugal), Estíbaliz Ingelmo (directora de logística de Iceland Seafood) y Jesús Vázquez Almuiña (presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo) debatieron así sobre las dificultades en el tránsito de la materia prima de la industria.

Los mercados de productos de la pesca y acuicultura

La situación actual del mercado de productos de la pesca y acuicultura centró la tercera sesión del evento; con los mercados de pescado blanco, salmón salvaje y de cultivo y atún en el punto de mira del primer bloque; y el langostino salvaje y de cultivo, así como los cefalópodos, en el blanco del segundo; y una cita en la que pudo disfrutarse de una degustación de productos del mar.

Estrategias de futuro en el sector de productos del mar

Las consecuencias de la covid-19 en el consumo de pescado y las estrategias de futuro alimentarias centraron, por su parte, la cuarta de las sesiones programadas para el Congreso con una mesa redonda en la que participaron:Audun Lem (director adjunto de pesca y acuicultura de la FAO), Andrew Thorne Lyman (científico asociado de la Johns Hopkins School of Public Health), Dr. Dave Love (Johns Hopkins School of Public Health), Lamia Znagui (directora de la Fédération Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche -FENIP-, de Marruecos) y Rosa Federica Grassi (miembro de la junta directiva y del comité científico-técnico de ASSOITTICA).