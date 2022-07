Con más de un centenar de vehículos, es la central de taxi más antigua de toda la ciudad y puede que por eso, porque la experiencia es un grado, en Radio Taxi Solidario en Vigo tienen claro que lo más importante para ellos son las personas. No es un lugar común, ni una frase bonita, sino algo que se deja sentir día a día en su servicio para beneficio de clientes y equipo profesional.

La inclusión laboral favorece los equipos cooperativos y un mejor ambiente de trabajo, con un gran servicio al cliente

“Cuando tienes prisa, cuando vas a un lugar que no conoces o simplemente cuando necesitas desplazarte, prefieres relacionarte con una persona, con la que todavía es mucho más fácil entenderse y comunicarse, que con una máquina. Nosotros damos el número de taxi para cada recogida y nuestros usuarios lo agradecen por cercanía y comodidad y, sobre todo, porque les aporta seguridad. Muchos nos dicen que no soportan hablar con máquinas y yo mismo opino lo mismo”, explica Carlos Izquierdo, gerente de Radio Taxi Solidario, donde, no por renunciar a los software para la automatización del servicio y la atención al cliente, dejan de sacar partido del progreso tecnológico. Más al contrario: todo lo opuesto y es que fueron los primeros en implantar la petición de taxi por whatsapp en Vigo; y también destacan como pioneros en servicio de wifi gratis en los vehículos.

“Personas discapacitadas muy válidas”

Todo ello lo consiguen gracias al equipo de locutores de su central de taxi, constituida como un Centro Especial de Empleo con la integración de las personas con discapacidad como objetivo prioritario, y, en palabras de Izquiero, el mayor valor de la empresa.

No en vano su lema es ‘Personas discapacitadas muy válidas’. Parece que no podría ser más acertado porque los beneficios de la inclusión laboral están cada día más comprobados: “A ellos les proporciona la oportunidad que merecen para una independencia económica y la integración plena en la sociedad, pero es que, además, se genera un equipo 100% cooperativo e implicado, con un gran ambiente de trabajo y un muy buen servicio”.