El compromiso de Los Sauces Vigo con los alumnos y sus familias es ofrecer una formación integral, más allá del plan académico, ayudándolos a reconocer en sí mismos sus fortalezas y enseñándoles a gestionar los retos del futuro.

Para ello trabajan desde la ilusión, fomentando la cultura del trabajo, potenciando el dominio de los idiomas e inculcándoles una educación en valores que contribuya tanto a su desarrollo humano, como profesional.

Sus fortalezas educativas se basan en formar a los alumnos en competencias socio-emocionales, crear comunidades de aprendizaje donde los niños, no solo aprendan juntos, sino que también aprendan unos de otros y su programa educativo está orientado hacia el bilingüismo en inglés.

Profesorado bilingüe y nativo

Será algo que logren de manera natural gracias a un profesorado bilingüe y nativo. A partir de 4º de Primaria, y hasta que finalizan Bachillerato, aprenden también una segunda lengua extranjera, que pueden elegir entre francés o alemán. El Colegio ofrece la posibilidad de realizar intercambios con alumnos de Estados Unidos, Francia y Alemania a lo largo del curso. También se imparten clases de chino como actividad extracurricular.

Además en Bray, Dublín, es donde se encuentra el colegio propio Brook House y es el lugar al que viajan los alumnos de 5º de Primaria a 2º de ESO desde 1992. Allí, durante cuatro semanas, realizan una completa inmersión lingüística, cultural y personal, con el inglés como lengua de comunicación. Su programa internacional cuenta también con el Bachillerato Dual, la preparación de exámenes externos, la participación en foros internacionales y actualmente se encuentran en pleno proceso de implementación del Bachillerato Internacional como centro solicitante. El curso pasado fueron reconocidos con el premio nacional de Innovación Educativa en la modalidad de Idiomas. Un galardón al que optaban más de 300 centros educativos en España con 400 propuestas diferentes y que pone en valor los esfuerzos de la institución porque sus alumnos asuman la globalización y la multiculturalidad de forma natural.

En los dos últimos años, la prestigiosa revista Forbes España ha publicado la lista de los mejores 100 colegios de España 2022 y ha seleccionado a su Colegio de Vigo entre los 50 mejores. Además, por primera vez, los 4 colegios Los Sauces han aparecido entre los 50 mejores.

Modelo One to One

A día de hoy, y teniendo claro que deben seguir educando de manera integral a los alumnos para un mundo en constante cambio, con avances tecnológicos que se suceden a un ritmo rápido, quieren poner el foco en un aprendizaje individualizado, seguro, cooperativo y con los mejores recursos disponibles.

Por lo tanto, en esta evolución, han dado un paso más dotando a los alumnos de unas herramientas y entornos tecnológicos adecuados, capaces de ahondar en las competencias que les van a ser necesarias hoy y el día de mañana.

Es por esto que decidieron implementar desde 6º de Educación Primaria el modelo One to One.

Este modelo permite personalizar aún más el proceso enseñanza-aprendizaje optimizando la forma en que cada alumno emplea el tiempo, recibe apoyo para aprender habilidades esenciales, profundiza en la comprensión de los contenidos y adquiere la competencia digital.

Este verano cuentan con una amplia oferta de campamentos de verano que tienen lugar en los colegios de Vigo y el otro colegio Los Sauces ubicado en Galicia, que está en Pontevedra. Destaca el campamento de English House con robótica en las instalaciones de los dos colegios, Technology Camp en el colegio de Vigo, en el que los alumnos se inician en la programación y en la robótica, así como el campamento de surf en la playa de la Lanzada con la posibilidad de alojarse en la residencia de Los Sauces Pontevedra.