“Es el mejor momento para opositar, el número de plazas es extraordinario”. Lo tiene claro Cristina Cid, jefa de estudios del centro de preparación de oposiciones en Vigo con más de 25 años de experiencia Academia Postal 3, al ser preguntada por la Oferta de Empleo del Estado para este año, “la mayor de la historia con más de 44.000 plazas”.

Así, la experta concreta que la OEP 2022 suma un total de 34.151 plazas en la oferta ordinaria — en la que se incluyen plazas para la Administración General del Estado (AGE), el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas o la Administración de Justicia, entre otros—; y habla también de 4652 plazas de Administrativos, 2873 de Gestión, 1150 de Auxiliares, 1850 de Penitenciarias, 2874 para Justicia… Todo ello sin tener en cuenta que está a punto de salir la convocatoria de plazas de Auxiliar Administrativo, Administrativo y Gestión de la Xunta de Galicia, a las que se unen convocatorias pendientes del Sergas, Universidades, etc.

Plazas para todos los perfiles

“2022 no se caracteriza sólo por la cantidad de plazas, sino por la diversidad, con opciones para todas las titulaciones: graduado en ESO, Bachiller, Grado Universitario, Licenciados, Ingenieros, Arquitectos, etc.”, comenta en esta línea Cid, que aconseja: “A veces, los alumnos llegan perdidos al centro, quieren preparar una oposición, pero no saben si hay alguna que se ajuste a su situación. Sea cual sea el perfil de opositor, este año sí va a haber una plaza que se adapte a su titulación y características. El que quiera una plaza de funcionario que no lo dude, ahora es el momento, es una oportunidad única que hay que aprovechar”.

Miles de alumnos de Academia Postal ya tienen su plaza en las Administraciones Públicas

“La fórmula del aprobado está en la constancia y la organización. Hay que establecer una estrategia, ser realista y fijar una meta y, sobre todo, no podemos engañarnos: hay que hincar codos”. Sabe bien de lo que habla Cristina Cid, con tres décadas de experiencia en uno de los centros de oposiciones referentes en Vigo, y donde se enorgullecen de tener miles de aprobados formados en sus aulas.

Recomienda así a las personas interesadas que se acerquen a los centros de Academia Postal para solicitar asesoramiento sobre cuál es la plaza que mejor se adapta a su perfil.

Se amplía el perfil de opositor

La receta es la misma, cuenta Cristina Cid, pero evolucionan los métodos de preparación y es que el mundo cambia y también los centros de oposiciones se adaptan para ponérselo lo más fácil posible a sus estudiantes. De ello están convencidos en Academia Postal, donde apuestan por un sistema de preparación mixto, en el que los alumnos pueden elegir entre las modalidades presencial, telemática o una combinación de ambas, con clases grabadas.

"Apostamos por un sistema de preparación mixto, en el que los alumnos pueden elegir entre las modalidades presencial, telemática o una combinación de ambas, con clases grabadas"

El hecho de poder ver las clases grabadas facilita que muchas personas que no pueden acudir al centro puedan preparar la oposición y, "quizás por eso", reflexiona la experta, "en los últimos años haya aumentado el número de opositores que trabajan y al mismo tiempo estudian para ser funcionarios".

"Buscan otro empleo calidad de vida y un sueldo fijo”, completa antes de constatar que ahora "son más los opositores que están en la franja de los 40 o 50 años, buscando la tan ansiada estabilidad laboral".

"La oferta 2022 incluye 2906 plazas de Policía Nacional, 2021 para la Guardia Civil o 1914 para el ingreso en las Fuerzas Armadas"

En todo caso, los jóvenes recién titulados, tanto en un ciclo formativo, como en bachiller o en la universidad continúan encontrando en la oposición "el camino más seguro": "Una vez que tienen una plaza de funcionario, ganan en tiempo de calidad para el ocio o continuar estudiando", valora la jefa de estudios de Academia Postal 3 en Vigo, que señala a oposiciones como guardia civil o policía entre las más demandadas entre este tipo de perfiles. En este sentido, recuerda, es importante tener en cuenta que la oferta 2022 incluye 2906 plazas de Policía Nacional, 2021 para la Guardia Civil o 1914 para el ingreso en las Fuerzas Armadas, entre otras.

Academia Postal, con más 30 años de experiencia

Tras años en el sector, Academia Postal continúa consolidada como uno de los referentes de la ciudad en el sector de las oposiciones gracias a la experiencia y saber hacer de sus profesionales, que conocen bien los exámenes, el tipo de pregunta y la forma de formularla, además de ser capaces de transmitir al alumno los conocimientos de forma asequible para que las estudien.

Razones por las que los opositores confían en Academia Postal, presente en las calles Zamora y López Mora de Vigo, además de en el resto de ciudades gallegas y Madrid y Valladolid.

