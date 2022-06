Situado no lugar de Torneiros, Concello de O Porriño, á beira do río que leva o mesmo nome, O IES Ribeira do Louro traballa para contribuír á educación e formación dos máis de 600 alumnos e alumnas que estudan no centro. Precisamente con este obxectivo, o vindeiro curso engadirá á súa oferta educativa dous ensinos, que queren desenvolver "con toda a ilusión do mundo".

"Fomos seleccionados para impartir o Bacharelato Xeral, modalidade nova que foi concedida a moi poucos centros da provincia, e tamén temos concedido o Ciclo medio de Pedra Natural, ensino que se impartirá na modalidade de FP Dual", contan deste xeito desde o centro, referente cultural e educativo no Porriño.

Ademais das materias lectivas, a formación do seu alumnado complétase coa realización de diferentes proxectos nos cales o alumnado participa, usualmente de forma voluntaria e que se manifesta, entre outros xeitos, coa participación en diferentes eventos, obtendo uns resultados excelentes.

Este curso teñen participado na XIII Olimpíada de Xeoloxía (1º e 2º premios en Galicia, 6º premio a nivel estatal), na XVII Olimpíada de Bioloxía, no Desafío Científico de Galicia sobre Economía Circular (1º premio na categoría de Bacharelato), no Concurso Internacional Careforest (2º premio nacional e 3º internacional) e na XII Olimpíada Galega de Economía, e tamén no XII Concurso da Incubadora de Sondaxes e Experimentos (finalistas e mención especial, alumnado 4º da ESO). Sen esquecer a mención para unha das alumnas de 3º da ESO, que gañou o 1º premio no concurso de carteis con motivo do 8M (Día Internacional da Muller), que foi recibido da man da conselleira de Igualdade nun emotivo acto en Santiago de Compostela.

Coñece a súa oferta ESO

Bacharelato Humanístico e Social

Bacharelato Científico e tecnolóxico

Bacharelato Xeral (exclusiva no Porriño) Adultos Ensinanzas Básicas Iniciais

Educación Secundaria Persoas Adultas Ciclos formativos FP básica: Electricidade e Electrónica e Comercio

C.M. Xestión Administrativa

C.M. Instalacións de Comunicacións

C.S. Administración e Finanzas (bilingüe)

C.S. Comercio Internacional (bilingüe)

C.M. de Pedra Natural FP dual (inicio 2022-2023)



Ademais, o seu alumnado pode escoller entre unha ampla variedade de actividades complementarias: grupos de teatro, club de ciencias, club de lectura e radio escolar.

"No IES Ribeira do Louro dámoslle moita importancia ao coñecemento de diferentes linguas estranxeiras, ademais do inglés e francés, os nosos estudantes poden aprender portugués no seu horario lectivo. No proxecto CUALE para inglés e francés, prepáranse para as probas de nivel da Escola Oficial de Idiomas. Isto vén emparellado coa formación profesional plurilingüe, con algunhas materias impartidas en lingua estranxeira, nos ciclos superior de Administración e Finanzas e superior de Comercio Internacional", engaden desde o IES Ribeira do Louro, onde a formación complétase coas Mobilidades Erasmus de alumnado dos ciclos superiores con países coma Albania, Ucraína, Bosnia, Montenegro, e países da Comunidade Europea.

Esta mobilidade vai nas dúas direccións, acollendo no centro a estudantes procedentes de diferentes países. Neste momento, teñen nas súas aulas un grupo de xoves procedentes de Albania e Ucraína.

Proxectos europeos:

Por outra banda, o IES Ribeira do Louro sobresae pola súa participación en importantes proxectos europeos coma os que siguen:

BKSTONE - "PLATAFORMA EDUCACIÓN SUPERIOR-EMPRESA PARA FOMENTAR, MODERNIZAR E LOGRAR UN CRECEMENTO SOSTIBLE NA INDUSTRIA DA PEDRA NATURAL NOS BALCÁNS OCCIDENTAIS"

O proxecto BKStone ten como obxectivo principal fomentar a modernización e desenvolvemento do sector da pedra nos Balcáns occidentais mediante o fortalecemento da relación entre as institucións de educación superior e as empresas. Para alcanzar o seu desenvolvemento segundo a norma e requisitos da UE e para satisfacer as necesidades e requisitos da demanda internacional actual de produtos de pedra natural, a industria dos Balcáns occidentais ten que realizar importantes cambios en distintos aspectos: xestión, métodos de canteira, métodos de procesamento, controis de calidade, seguindo estándares internacionais, métodos de colocación, estratexias de mercadotecnia, etc. Estes cambios requiren a participación de todos os axentes locais, concretamente as organizacións de educación superior (HEI) e as organizacións de formación e formación profesional (FP). Sen a contribución das organizacións de educación, a modernización da industria da pedra é imposible.

CAREFOREST- COIDAR O BOSQUE PARA PROTEXER OS ECOSISTEMAS LOCAIS E GLOBAIS E A VIDA HUMANA

Sensibilizar sobre o coidado e protección dos bosques, hoxe en día ameazados non só pola contaminación ambiental e da auga, senón tamén, polos incendios importantes, nomeadamente frecuentes en toda Europa, especialmente na conca do Mediterráneo.

Europa está cada vez máis comprometida coa protección dos cidadáns e este é o principal obxectivo no caso das catástrofes de incendios forestais.

ECOBUILD - XOGANDO Á ECO-CONSTRUCCION PARA APRENDER A PROTEXER AMBIENTE

O obxectivo principal do proxecto e concienciar e ofrecer novos coñecementos a estudantes de entre 12 e 16 anos sobre novos conceptos como a pegada do carbono, a reciclaxe dos materiais de construción e de todos os materiais en xeral, o consumo de auga ou a acidificación do terreo, etc.

GEGAME - UN VIDEOXOGO PARA USAR NAS ESCOLAS E PARA PROMOVER A IGUALDADE DE XÉNERO

En xeral, o principal obxectivo deste proxecto será a creación de dúas ferramentas educativas, un videoxogo e un manual multimedia, que favorezan a igualdade de xénero, como principio básico para desenvolver unha convivencia de calidade. Ademais, a través deste proxecto crearase un sitio web onde se colgarán as ferramentas desenvolvidas, tamén de axuda didáctica, e actuais informacións relacionadas coa igualdade de xénero.

EYFEC

Ten como obxectivo xeral empoderar a sociedade, en especial a xuventude e as institucións públicas, empresas, ONG etc., co fin de que actúen como axentes de cambio para o desenvolvemento ambiental e sostible, o cal cobra unha forza especial neste momento de profunda crise económica que estamos a sufrir provocada pola pandemia. Dentro deste proxecto, unha representación do noso alumnado viaxará o próximo mes a Mozambique para colaborar con estudantes deste país.

Para saber máis: https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/