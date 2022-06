CIFP Valentín Paz Andrade, formación e innovación para mellorar a competencia profesional

Dentro da rede de Centros Integrados de Formación Profesional, o Valentín Paz Andrade oferta unha ampla formación e certificación da experiencia profesional dentro do ámbito industrial. O Centro e o seu profesorado teñen xa moitos anos de experiencia nas súas familias profesionais de Enerxía e Auga; Fabricación Mecánica; Instalacións e mantemento; Madeira, moble e cortiza; Transporte e mantemento de vehículos. Os diferentes graos de titulación nestas familias e a variedade de modalidades formativas favorecen que o seu alumnado, cando se titula ou acredita, teña unha taxa media do entorno ao 90% de inserción laboral.

O centro, que se creou hai 57 anos para que as empresas de Vigo e da súa contorna puideran seguir crecendo, actualmente dentro das súas liñas estratéxicas centra o seu proxecto de servizo público en satisfacer tanto á variedade de alumnado que busca facilidade para aumentar a súa competencia e acceso ao emprego, como en colaborar directamente coas empresas para concretar e atender as súas necesidades de persoal altamente cualificado e adaptado a requirimentos cambiantes nas profesións.

Nova oferta

Por todo isto, entre outras accións, o próximo curso 2022-2023 vólvese aumentar e diversificar a oferta, sendo novidade:

Ciclo a distancia (facilidade de formación):

Ciclo Superior de Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos (MODULAR a DISTANCIA)

Ciclos en Dual (onde a formación é compartida polo centro educativo e a empresa, onde perciben ademais unha remuneración mensual correspondente ao tempo efectivo de traballo na mesma):

A oferta existente no centro inclúe varios ciclos en modular, o que facilita un horario compatible con outra actividade profesional ou de conciliación (pódese consultar na web do centro www.cifpvalentinpazandrade.es ou na propia web da xunta www.edu,xunta.gal/fp).

Dentro dos denominados másters de FP, continuan co Curso de Especialización en Fabricación Aditiva. O grao de especialización na cualificación que ofrece esta formación favorece persoal altamente preparado no uso de determinadas tecnoloxías, actualmente moi necesaria e valorada nas empresas, ou mesmo para fins de emprendemento e autoemprego. Por exemplo, dito curso é unha opción para os que rematan o Ciclo Superior de Programación da Produción en Moldeo de Metais e Polímeros (tamén para outras titulacións), sendo este ciclo xa moi coñecido entre as empresas relacionadas coas actividades asociadas e que solicitan as persoas que rematan. Por isto tamén segue aumentando o coñecemento das características positivas deste ciclo polas persoas que avalían que ciclo escoller para a súa formación.

Outras accións formativas e acreditación da experiencia profesional

A acción formativa do CIFP amplíase cos cursos AFD (Accións Formativas preferentemente para Desempregados), coas que todos os anos persoas melloran a súa empregabilidade acadando Certificacións Profesionais en especialidades correspondentes ás cinco familias profesionais implantadas no centro.

Así mesmo, o centro desenvolve o proceso de acreditacións profesionais que posibilita que persoas que teñen unha experiencia recoñecible nalgunha competencia profesional, se lle acredite co fin de favorecer a mellora laboral, ou autoemprego, e tamén a competitividade das propias empresas nas que poden estar xa traballando. Entre outros exemplos disto último está a colaboración do CIFP coa empresa COTERENA, que facilitou o recoñecemento profesional acreditado de moitos traballadores en distintos graos de especialidade e competencia.

Desenvolvemento en innovación

O interese do persoal do CIFP en ofrecer unha formación de calidade e actualizado ás novidades e exixencias de sectores cun desenvolvemento tecnolóxico constante, plásmase na continuidade de novos proxectos de innovación premiados pola Consellería. Como o proxecto de Enerxía e Auga “Picohidráulica IoT para autoconsumo”, en colaboración co IES Val Miñor e a empresa MILSA TRILLO Galicia (co que se estudará o aproveitamento enerxético de pequenos caudais). Por outra parte o proxecto de Automoción, en colaboración coas empresas CASA GROBAS, COMEGAL e XICAPAM: “Monitorización dos parámetros funcionais dun motor de combustión” a partir dunha maqueta didáctica creada totalmente no centro, xa impactou positivamente na competición de vídeos didácticos realizados por alumnado para a feira Motortec de Madrid, quedando no primeiro posto entre decenas de participantes.

O centro tamén coordina un proxecto de innovación financiado polo Ministerio de Educación e Formación Profesional denominado “¡Inventemos! Soldadura robotizada desde la visión artificial, simulación y realidad aumentada hasta la producción industrial real” e colabora con outros centros do estado en dous proxectos similares máis.

O centro dispón este ano dunha nova Aula Tecnolóxica especializada en Enerxía e Auga, onde poder obter o máximo beneficio da actividade do profesorado e na formación do alumnado, centralizando neste espazo, e á vez compartindo, experiencias e investigación na especialidade.

Competencia dixital

Esta actividade enriquecedora para o alumnado que se forma para un entorno cada vez máis dixital, compleméntase coa correspondente disposición no centro de recursos dixitais como gafas 3D, simuladores ou adestradores virtuais de última xeración, monitores interactivos e un aumento progresivo na competencia dixital de profesorado e alumnado, tanto para mellorar metodoloxías didácticas dos primeiros como para que a eficacia destas repercutan no dominio de contornos dixitais no alumnado de forma previa á vida laboral. O Plan Dixital elaborado, e a executar a partir do próximo curso, axudará a aumentar a necesaria competencia dixital do alumnado.

O CIFP Valentín Paz Andrade tamén forma parte dende este curso, da Rede Galega de Educación dixital, e pretende ser un Polo Creativo para fomentar competencias dixitais e científico-tecnolóxicas, e tamén artísticas do conxunto da cidadanía.

No afán por atender a un alumnado que tamén reclama actualizacións nas finalidades clásicas de espazos, a biblioteca do CIFP Valentín Paz Andrade reformulouse nun espazo multifuncional onde alumnado e profesorado comparten actividades transversais ás especialidades impartidas no centro. Está dotada de exemplares clásicos e das últimas novidades en canto a libros. Dispón de ordenadores, pantalla interactiva, software especializado, apoio á competencia dixital, zona de relaxación con cheminea, zona ambientada submarina... A biblioteca Nautilus do CIFP é un nexo de comunicación e canalización entre as inquietudes, ideas e proxectos que aparecen no alumnado das distintas familias profesionais.

Participación en eventos A vocación de mellora continua do centro motiva nas súas accións ao alumnado, que participa nos múltiples eventos nos que o CIFP Valentín Paz Andrade está presente para colaborar en dar a coñecer as novidades formativas, ferramentas dixitais e metodoloxías didácticas que se perfeccionan continuamente. Exemplos destas participacións foron este curso: EDUGAL: Salón da oferta e formación de Galicia (Pontevedra)

GaliciaSkills, SpainSkills e FPBásciaSkillsGalicia: Competición de alumnado de FP sobre as súas habilidades en diferentes especialidades

EnerxétiKa: Feira da enerxía de Galicia

Motortec: Feira internacional da industria e posventa da automoción

Depoemprende: exposición, apoio e recoñecemento de proxectos que integran experiencias innovadoras que desenvolven o autoemprego

Mostra de educación de Mos: Difusión da oferta educativa e formativa da contorna de Mos.

Congreso de Innovación Educativa Dixital: O CIFP participou mostrado dous obradoiros onde se integra a innovación coa formación dixital.

Navalia: En colaboraición coa empresa Tesol, o CIFP estivo presente co simulador dixital de soldadura

Maker Faire Galicia: Fomento da auto creación, innovación a nivel educativo, empresarial e social Competencia lingüística O alumnado do centro pode completar tamén a súa competencia profesional mellorando o coñecemento de linguas estranxeiras, a través da realización das propias prácticas dos ciclos no estranxeiro, estadías, cursos impartidos no propio centro, ou a través de ciclos plurilingües (como o CS Deseño e Amoblamento) ou seccións bilingües (módulos de ciclos impartidos en varios idiomas). Para isto o centro conta con dúas persoas nativas auxiliares de conversa que colaboran nestas actividades, nos idiomas portugués e inglés. Igualdade na Formación Profesional O CIFP Valentín Paz Andrade é moi consciente das dinámicas establecidas polos estereotipos de xénero que seguen a mostrar proporcións de alumnos e alumnas moi dispares segundo que especialidades, por iso mantén accións do seu Plan de Igualdade que tratan de concienciar a futuros alumnos e alumnas, a familias e toda a comunidade educativa do centro, para que transmitan ao resto da sociedade a realidade dunha formación profesional sen prexuízos de xénero en todas e en cada unha das especialidades. Organización do centro O CIFP cumpre cos requisitos da norma 9001 que certifica a o grao de calidade da súa actividade. Conta cun departamento de información e orientación profesional que ten funcións de asesoramento a demandantes de emprego e de formación, xestión da bolsa de emprego con estreita colaboración con axentes sociais e económicos da contorna. Dentro destas funcións, organizouse este curso as Xornadas de Orientación profesional, onde trinta profesionais de orientación e asesoramento do emprego recibiron información directa da oferta formativa e posibilidades de colaboración co CIFP. A satisfacción destas xornadas entre os asistentes fará que se repitan estas accións sobre unha necesaria divulgación da actividade do CIFP cara á sociedade. O centro tamén dispón dunha persoa que se encarga das relacións coas empresas informándoas sobre formación dual e acreditacións, asesorando sobre este tipo de modalidade formativa entre a empresa e o centro, e tamén sobre as posibilidade de acreditación de persoal das empresas. A xestión do viveiro de empresas existente no centro e a activa promoción de actividades sobre o emprendemento tamén ten unha persoa asignada. Igualmente a actualización na competencia do profesorado nas especialidades e metodoloxías, é coordinada pola persoa responsable de formación, que xestiona accións continuas encamiñadas a que o profesorado estea sempre formado nas competencias necesarias. A preparación das persoas que acceden ao centro para favorecer o seu futuro profesional, compleméntase con multitudes de actividades transversais como accións socio-culturais, apoio e difusión de competencias artísticas, colaboración na participación de concursos, difusión de actividades significativas para compartir e outras actividades complementarias á formación.

Visita a web do CIFP Valentín Paz Andrade e accede a vídeos sobre a actividade práctica nos ciclos.