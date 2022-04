A pesar de que hace unos días que finalizó la Semana Santa, el sector del automóvil continúa con su particular penitencia. Algo que parece tan banal como un microchip, se ha convertido en un martirio que todavía no tiene fecha de caducidad, y pone en jaque al sector. Los plazos de espera se han disparado, y si a eso añadimos la situación económica, con un laza de precios que parece no tener fin, no augura un futuro nada halagüeño.

Pero a pesar de la situación, el sector no se detiene, y el Salón del Automóvil de Vigo menos. Se cumplen treinta años desde que la Estación Marítima acogiera la primera exposición, al no existir todavía el Ifevi. Fue, sin lugar a dudas, una primera edición con mucho mérito, ya que por un lado era algo totalmente novedoso y, por otro, el recinto elegido no era el más apropiado para realizar un evento como este. La mayor parte de los vehículos debieron ser llevados a su lugar de exposición mediante carretillas elevadoras que solventaran los problemas de altura de la Estación Marítima. A pesar de las múltiples dificultades, en forma de crisis económica mundial, o de pandemia, la cita viguesa con el automóvil ha conseguido sobrevivir Fue un salón que cuajó a la perfección en una comunidad en donde la pasión por la gasolina y el motor se demuestra cada vez que hay una prueba deportiva en nuestras carreteras. Desde entonces, el Salón del Automóvil y la Motocicleta de Vigo no ha faltado a su cita. A pesar de las dificultades, en forma de crisis económica mundial, o de pandemia, la cita viguesa con el automóvil ha sobrevivir. Un evento que ha conseguido hacerse un hueco en el calendario nacional, y que cuenta con una importante diferencia con respecto a otros. EnVigo, son los concesionarios los que soportan el peso de la exposición, que es fundamentalmente comercial. Un comprador puede acudir al Ifevi y salir poco menos que rodando con el vehículo, ya que además del vehículo, los concesionarios ofrecen financiación y seguro. ElSalón del Automóvil de Vigo es la mejor solución para los compradores de vehículos. En un mismo recinto van a encontrar prácticamente a todos los concesionarios de la ciudad olívica, que acudirán con importantes ofertas para cautivar a los clientes que quieren cambiar de coche.