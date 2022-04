A Mostra de Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña suma todo o que un evento á vangarda da moda debe ter. Cultura, tradición e unha pasarela na que se reúnen anualmente deseñadoras e deseñadoras da talla de Modesto Lomba, Dolores Cortés, K-KOU a local María Campaña ou Jorge de Álvarez, quen vestiu ás Tanxugueiras ou a Ester Estévez na última gala dos Mestre Mateo. Vestidos de noiva, traxes de baño pero tamén singulares creacións que fan as delicias das persoas que asisten ao salón de desfiles, e ás que o fan a través das redes sociais.

Do 13 ao 17 de abril, a XXXI Mostra do Encaixe mostrará a maxia de camariñas co repenicar dos bolillos coma banda sonora

Tamén aúna ilusión con talento no Concurso de Noveis Deseñadores, onde persoas vencelladas ó mundo da moda, vidas de todas partes de España, participan coas súas mellores creacións para conseguir proclamarse vencedores ou vencedoras cada edición.

As delegacións internacionais, chegadas desde Portugal, Polonia, Francia ou Italia, tamén son parte fundamental da Mostra do Encaixe Deputación da Coruña.

A pandemia fixo que se lle tivese que poñer unha interrupción a isto, e que, por ende, a familia estivese incompleta. Camariñas sempre ten os brazos abertos, cando as condicións o permitan, para elas e eles, xa que son unha parte fundamental da Mostra.

A exaltación do Encaixe, un dos produtos manufactureiros con máis relevancia de Galicia a nivel nacional e internacional, é posible grazas ás palilleiras, que cada ano ocupan o recibidor do pavillón Víctor Vigo para poñerlle a maravillosa banda sonora a este evento: o repenicar dos bolillos para facer maxia. Para aplicar o Encaixe a pezas que nin imaxinariamos.

E falando de arte, como novidosa sección, vén para quedarse o ArtEncaixe. Onde se fusionan orfebres, vidro ou pezas de olaría cos encaixes camariñáns. Alí tamén poderemos ver este ano a Ana Freiría, Arteviares, Oleiros de Buño ou os tocados de Janet Schulz para non pestanexar.

O chamamento que aglutina a esencia desta XXXI Mostra do Encaixe ten que ver co plan que ten en marcha o Concello para destacar Camariñas como a etapa final, ou o ‘paraíso’ dunha ruta alternativa do chamado Camiño da Resurrección.

O paraíso do Camiño da Resurrección

Hai unha teoría, que se recolle no libro ‘El Camino de Santiago y el Juego de la Oca’ de Sebastián Vázquez, pola que a ermita da Virxe do Monte é a fin do Camiño da Resurreción, o paraíso ou, como se relata no texto, o ‘Jardín de la Oca’.

Para iniciar o Camiño da Resurrección, despois de saír por Santiago o peregrino pasarase por Padrón, Noia, Fisterra e chegarase a Muxía. Alí, ademais de atoparse coa traslatio de Cereixo e a igrexa de San Julián de Moraime, baixará ata o santuario da Barca onde se atopa a pedra de abalar.

“Encaixas no paraíso?” é o lema desta triséximo primeira edición da Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña. Porque o que rodea ó Encaixe é toda unha sociedade, todo un pobo mariñeiro que ten moitísimo que ofrecer a quen, do 13 ao 17 de abril, se achegue a deixarse enamorar da súa moda, pero tamén do seu territorio.

O Faro Vilán, as súas praias, o xardín de MAN, o Cemiterio dos Ingleses, o seu Porto, a Virxe do Monte… Entre desfile e desfile, unha morea de imaxes que descubrir, de sensacións por vivir, que farán a toda aquela persoa que veña ser un pouquiño máis de Camariñas.