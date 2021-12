Llega la que es sin duda una de las épocas más felices para los ‘peques’ de la casa. Unas fechas repletas de imaginación, magia y alegría y tiempo de juegos y regalos, en las que los niños y niñas disfrutan de la familia, y, sobre todo, en las que la familia puede disfrutar más de ellos.

Son estos también días en los que se comen muchos más dulces y chuches de lo normal y en los que, por lo tanto, la salud bucodental de nuestros pequeños puede verse comprometida si no prestamos atención.

Así lo explican desde el servicio de odontopediatría de Clínica Dental Romeo, donde este 2021 quieren desear unas mágicas Navidades a todos sus pequeños clientes y a sus familias con una serie de recomendaciones para que, en el año que entra, puedan sonreír más que nunca.

Aconsejan en este sentido extremar la higiene bucal de los niños y las niñas en Navidad y es que, sonríen desde Clínica Romeo, “nosotros nos vamos de vacaciones, pero el cepillo y la pasta de dientes no entienden de días libres”. De este modo, no deberá pasarse por alto el cepillado:“Tres veces al día y con la supervisión de un adulto que garantice que los pequeños lo están haciendo de forma adecuada y durante un periodo de tiempo suficiente”.

Además, en estas fechas y los días posteriores, será importante prestar atención a las caries e intentar, del mismo modo, no pasarnos con el azúcar. Llevar a los peques de la casa a revisiones periódicas para anticipar y prevenir posibles problemas es otra de las claves para garantizar una salud dental óptima.

¡Ojo a las nécoras!

También los mayores, por nuestra parte, nos preparamos para una de las épocas del calendario en la que más excesos cometemos, y en la que, sirva como ejemplo, los españoles engordamos una media de entre dos y tres kilos.

Por ello, es importante seguir cuidando nuestra salud bucodental durante las celebraciones, y el primer consejo es el mismo que el que se aplica a los peques: dar ejemplo y no olvidar el cepillado, tampoco cuando comamos o cenemos fuera.

“Esa comida que ya lleva horas fermentando en la boca, baja el pH de nuestra saliva provocando caries y retención de placa. Por eso es tan importante que llevemos siempre un cepillo de dientes con nosotros y aprovechar un momento para preocuparnos de nuestra higiene bucal”.

Otra de las claves a las que apuntan los expertos de la clínica de Coruxo es el uso de pinzas a la hora de partir el marisco: “Todos conocemos y disfrutamos del placer de comer las patas de una nécora o una centolla, pero es muy importante que no caigamos en el mal hábito de cortarlas con las muelas. Además, y si tenemos piezas con endodoncias, debemos recordar que son aún más frágiles y que pueden llegar a partirse si usamos los dientes como herramientas”, aconsejan y, del sabor del marisco, pasan al de los adorados turrones duros: “Son un placer, pero hemos de tomarlos con cuidado para evitar accidentes y roturas dentales”.

“Si aún teniendo mucho cuidado y, por lo que sea, se nos rompe alguna pieza, queremos recordar que lo que hay que tomar es un antinflamatorio y no antibióticos: no alivian el dolor, sólo actúan si hay infección y deben ser recetados por un profesional. Que no duden en ponerse en contacto con nosotros y les buscaremos una cita urgente para aliviarles”, se despiden, no sin antes felicitar las fiestas a todos sus pacientes: “¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos!”