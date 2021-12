La reconocida firma de ecosondas Seaman aprovecha la Navidad en Vigo para agradecer la buena acogida por parte del sector naval de Pontevedra y A Coruña a su labor investigadora tras su desembarco en Europa, con Galicia como el lugar elegido para establecer la base de la empresa en el continente.

Aquí se posiciona ya como una alternativa fiable, de gran precisión y accesible a todos los niveles de pescadores profesionales, con un equipo de referencia en cuanto a la pesca sostenible y selectiva, apostando además por un trato directo fábrica - cliente.

“Grandes armadores gallegos y distribuidores de electrónica naval ya están confiando en nosotros y no podemos estar más satisfechos con esta acogida porque son ellos los que dan sentido a nuestro trabajo”, comparte en este sentido Jonathan Mora, gerente de Seaman Europa, que no lo duda al ser preguntado por la elección de Nigrán como sede de la firma: “Vigo es el puerto pesquero referente a nivel europeo, me arriesgaría a decir mundial, y aquí están establecidas las grandes empresas del sector, con las que estamos felices de trabajar de forma estrecha y con quienes, en estas fechas especialmente, queremos compartir nuestros mejores deseos”.

Un equipo acústico de calidad contrastada

Desde Mar de Plata, el mayor puerto pesquero de toda Argentina, la Sonda Seaman cruza el charco y llega a Europa distinguido como un equipo acústico de calidad contrastada diseñado para facilitar una pesca sostenible y selectiva.

Fiable, puntero y de fácil manejo a bordo del buque para cubrir sus necesidades, el equipo de Seaman cuenta entre sus funciones: análisis de la biomasa, tallaje de los individuos del cardumen, mejor detección y análisis de los cardúmenes detectados, indicación de la posición y movimiento del pescado debajo del transductor.

Pesca sostenible y selectiva

Un equipo que apuesta por favorecer la pesca sostenible y selectiva, vital para mantener los recursos marinos y evitar la captura de especies no comercializadas. Garantiza asimismo el futuro de los recursos marinos y ofrece a los consumidores el producto de mayor calidad.

El equipo está dirigido a pescadores profesionales, tanto a grandes barcos factoría que operan en alta mar como a barcos cerqueros y de pesca artesanal, y se apoya en un servicio de soporte constante y cercano; escuchando las inquietudes y propuestas del sector para seguir mejorando y creciendo en todo momento.

En continua expansión

La empresa no deja de expandirse desde el minuto uno de su llegada a Europa y, en este sentido, está instalando ya equipos en otras comunidades de nuestro país como Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía así como en países como Portugal y zonas del norte de África, África oriental y Oriente Medio.

La casa matriz de Seaman Europa, Electrónica Naval, es una empresa dedicada a la venta, servicio y soporte de equipos electrónicos para uso marítimo desde el año 1966. Está ubicada en Mar del Plata, Argentina, el puerto que concentra la parte más importante de la industria pesquera del país.

Sus claves de éxito son el soporte al cliente final y el continuo desarrollo de los equipos acústicos, además del compromiso con la adaptación a las nuevas tecnologías de los equipos marinos.