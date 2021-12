El año 2022 llega con grandes noticias para los opositores vigueses de la mano de una oferta histórica con más de 30.000 plazas ofertadas en oposiciones del Estado, a las que hay que sumar, por su parte, los cientos de vacantes convocadas o pendientes de convocar en Galicia a través de Xunta, Servicio Gallego de Salud (Sergas), Universidades, Diputaciones y/o Concellos... con opciones para todos los perfiles y titulaciones.

“Una oferta extraordinaria y diversa”

“No solo se trata de una oferta histórica en cuanto a cantidad, sino que además es extraordinariamente diversa: desde cuerpos de gestión para titulados y administrativos o auxiliares administrativos, pasando por técnicos de laboratorio, biólogos, ingenieros... hasta oficios como los de electricista, conductor, limpieza y cocina, costurero...”, desglosa “sólo algunos ejemplos” Cristina Cid, jefa de estudios en la conocida academia de oposiciones de Vigo Academia Postal, donde se preparan para el año nuevo con muchas ganas.

“A veces, los alumnos llegan perdidos al centro, quieren preparar una oposición, pero no saben si hay alguna que se ajuste a su situación. Esta vez y sea cual sea el perfil de opositor, va a haber una plaza que se adapte a su titulación y características”, explica la experta, que añade: “Es un muy buen año para opositar, pero no hemos de olvidar que la constancia y la organización son claves a la hora de aprobar una oposición. No podemos engañarnos, hay que hincar codos”.

Sabe bien de lo que habla Cristina Cid con tres décadas de experiencia en uno de los centros de oposiciones referentes en Vigo, que se enorgullece de tener, entre los cientos de aprobados recientes, el haber preparado al número uno y tres de las oposiciones a Educador Social, el número 1 de Auxiliar Administrativo de la Xunta, más del 60% de aprobados en la policía nacional, así como los mejores resultados en los grupos de Informática Práctica de la Xunta y del Estado, por citar solo algunos de sus éxitos.

Misma receta, distintos formatos

La receta es la misma entonces, pero sí evolucionan los métodos de preparación y es que el mundo cambia y también los centros de oposiciones se adaptan para ponérselo lo más fácil posible a sus estudiantes.

Prueba de ello es Academia Postal, que apuesta por un sistema de preparación mixto, en el que los alumnos pueden elegir entre las modalidades presencial, telemática o una combinación de ambas, con clases grabadas.

Academia Postal, con 30 años de experiencia

Tras años en el sector, Academia Postal continua consolidada como uno de los referentes de la ciudad en el sector de las oposiciones gracias a la experiencia y saber hacer de sus profesionales, que conocen bien los exámenes, el tipo de pregunta y la forma de formularla, además de ser capaces de transmitir al alumno los conocimientos de forma asequible para que las estudien.

Razones por las que los opositores confían en Academia Postal, presente en las calles Zamora y López Mora de Vigo, además de en el resto de ciudades gallegas y Madrid y Valladolid.