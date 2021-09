The Body Shop, la marca de belleza ética, activista y B Corp™, abre en el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo su nuevo concepto de tienda sostenible en clave de workshop.

Taller de activismo

Anima a los visitantes a explorar los productos y descubrir cómo, con ingredientes procedentes de comunidades de comercio justo, podemos luchar juntos por un mundo más justo y más bello. Con este nuevo concepto, The Body Shop vuelve a sus raíces, consolidándose como visionaria, ecologista y activista.

Siempre sostenibles

La tienda se ha equipado con un mobiliario sostenible, fabricado con materiales como maderas recuperadas y plásticos reciclados, para contribuir a reducir la huella ecológica.

Famosa por sus productos de cuidado personal y cosmética de gran calidad inspirados en la naturaleza, The Body Shop también es conocida por ser pionera en la filosofía de que las empresas pueden servir para hacer el bien en el mundo, por impulsar nuevos estándares éticos en los negocios y por realizar campañas por el cambio, alzando la voz por aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. La nueva tienda cuenta con una zona de activismo, en la que los consumidores pueden conocer las raíces activistas de la marca y participar en campañas a favor de que se produzcan cambios sociales. Los consumidores también pueden informarse sobre cómo participar y sumarse a campañas activistas como la que actualmente se está desarrollando junto a Cruz Roja contra la violencia de género.

Pioneros en refill

Otra zona destaca de la tienda es la Estación de Refill. The Body Shop fue pionero en los años 90 en el concepto de refill y vuelve a retomar esta iniciativa. Reutilizar los envases es muy sencillo en The Body Shop. “Nuestra nueva tienda en Vigo muestra lo mejor de los valores de marca de The Body Shop “, comenta Meritxell Escarrà, Head of Brand and Activism de The Body Shop Iberia. “Este nuevo concepto de tienda marca el regreso a nuestras raíces de activismo y sostenibilidad. Queremos que nuestros clientes conozcan de primera mano y se unan a nuestras campañas para generar un cambio positivo en la sociedad”.