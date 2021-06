Ya no tienes porqué renunciar a tus sueños. Si por motivos laborales, de conciliación familiar o cualquier otra razón quieres continuar tu formación pero no te encaja la modalidad presencial, Colegio Lar te ofrece una alternativa real: la formación online.

Desde el próximo curso, Colegio Lar ofrece a distancia tres ciclos formativos de grado superior: Enseñanza y animación sociodeportiva, Educación Infantil e Integración Social. Todos los títulos son oficiales y están certificados por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade de la Xunta de Galicia, dentro del marco estatal y de la Unión Europea de titulaciones de Formación Profesional.

Se trata de una oferta formativa única y exclusiva en todo el sur de Galicia y para la cual ya está abierta la matrícula. Cualquier persona interesada puede informarse sin compromiso llamando al número de teléfono 986 48 77 92 o en la página web www.fpcolegiolar.es

El Colegio Lar imparte ya desde hace un lustro formación profesional y, precisamente, estos tres ciclos que ahora se ofertan on line también los hay en modalidad presencial. Pero a distancia no significa estar lejos del alumno, no, la única diferencia es que los horarios los marca cada persona, a libre elección y según su disponibilidad. Durante las 2.000 horas de formación, repartidas en dos cursos académicos, el personal docente guiará los pasos del estudiante, y le acompañará en todo momento, para que en el día de mañana se convierta en un gran profesional. Son exactamente los mismos contenidos y las mismas oportunidades laborales que la modalidad presencial pero al ritmo que el alumno marque, donde y cuando quiera.

Enseñanza y animación sociodeportiva

Con este ciclo aprenderás a elaborar, gestionar y evaluar proyectos de animación físico-deportivos recreativos, programando y dirigiendo actividades de enseñanza, inclusión sociodeportiva y tiempo libre, para en un futuro poder trabajar tanto en el ámbito público (en la administración general, autonómica o local) como en entidades de carácter privado.

Con el título de técnico superior en Enseñanza y animación sociodeportiva podrás ser profesor de actividades como natación, atletismo, baloncesto, voleibol, tenis o pádel; coordinador o monitor en campamentos, albergues de juventud o granjas-escuela; jefe de departamento de animación turística; juez y árbitro de competiciones deportivas no oficiales e incluso dirigir tu propio gimnasio, entre otras muchas ocupaciones.

Educación Infantil

La función del técnico superior en Educación Infantil consiste en pautar y realizar la programación, así como la intervención en el proceso educativo, en las edades comprendidas entre 0 y 3 años, preparando, desarrollando y evaluando las actividades destinadas al desarrollo de hábitos de autonomía. Este desarrollará su labor en colegios, guarderías y todos aquellos centros orientados a la infancia, siempre bajo la supervisión de un diplomado o licenciado.

Con el ciclo en Educación Infantil a distancia aprenderás a diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias.

Integración social

Programar, organizar, poner en práctica y evaluar las intervenciones de integración social son los conocimientos y destrezas adquiridos en el ciclo superior de Integración Social. El titulado podrá desempeñar un amplio abanico de ocupaciones tanto en el sector de los servicios a las personas (de tipo asistencial, educativo, de apoyo en la gestión doméstica y psicosocial) como en el de servicios a la comunidad.

Así, podrá ejercer de técnico de programas de prevención e inserción social y ocupacional, de integración social, de movilidad básica, de empleo y de acompañamiento laboral; educador de equipos residenciales, de personas con discapacidad, familiar y de educación especial; monitor de centros abiertos, de rehabilitación psicosocial y de personas con discapacidad y mediador intercultural, vecinal y comunitario

Nuevas instalaciones

El Colegio Lar verá ampliadas sus instalaciones con la construcción de un nuevo y cuarto edificio. La iniciación de la obras se prevé a corto plazo y el proyecto está diseñado siguiendo criterios de eficiencia energética y funcionalidad.

Ante el inminente crecimiento, es necesaria una mayor capacidad para atender a la demanda e implantar nuevos proyectos educativos. Precisamente, estas instalaciones albergarían todo lo relacionado a la formación profesional.