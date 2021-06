O centro especializado na impartición de ciclos formativos de Formación Profesional CIFP Manuel Antonio conta con profesorado especializado en cada un dos ciclos e cun alto porcentaxe de inserción en empresas unha vez rematados os estudos. Distínguese asimesmo polo contacto directo coas empresas da zona, unha ampla oferta formativa e a aposta pola innovación e o emprendemento, con xornadas anuais a este respecto.

Un novo curso, parafrasea o seu eslogan para invitar a todos aqueles que queiran apostar polo seu futuro a confiar na súa aposta educativa: “Fai equipo con nós”.

Ampla oferta formativa

Con 32 Ciclos Formativos en Ciclos Médios, Ciclos Superiores e FP Básica en distintos réximes formativos, que cobren as necesidades de formación do alumnado con horarios de mañan (Réxime Ordinario) de Tarde (Réxime adultos presencial) FP a distancia e FP DUAL, a oferta do centro abrangue un total de 6 familias profesionais:

Hostalaría e Turismo;

Sanidade;

Química;

Téxtil, Confección e Pel

Industrias Alimentarias;

e Seguridade e medio ambiente

75% de inserción laboral

O contacto continuo coas empresas através é outro dos pilares do centro. Concrétase a través dos titores, o que lles permite coñecer de primeira man as necesidades dos sectores productivos e ter unha adaptabilidade rápida aos cambios

Presumen deste xeito dunha alta tasa de inserción laboral unha vez que o alumnado remata os seus estudos. Está en torno ao 75%, e no caso dos ciclos de FP DUAL chega ao 85%. Todos os ciclos teñen unha alta demanda por parte das empresas.

Centro Plurilingüe

Como Centro Plurilingüe, que ademáis ten un viveiro de empresas onde desenrrolar proxectos, oferta formación en Seguridade e Medio Ambiente; Química; Hostalaría e Turismo; Sanidade; Industrias Alimentarias e Téxtil, Confección e Pel.

Aposta pola FP Dual

Pola súa banda, no marco da oferta de FP Dual, conta cos ciclos de:

CS Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnolóxicos e Afíns : coas empresas ZENDAL e LONZA BIOLÓGICS, con sede en Porriño;

: coas empresas ZENDAL e LONZA BIOLÓGICS, con sede en Porriño; CM Elaboración de productos alimentarios; coa empresa NUEVA PESCANOVA.

Presenza Internacional

Ademais, dende o Departamento de Programas Internacionais a través do programa ERASMUS, o alumnado pode realizar as súas prácticas en empresas de outros países, a través dos convenios que teñen asinados.

O centro tamén realiza colaboracións con centros e entidades de outros países como Italia, na Feira do Folpo en Padua ou en Francia, San Juán de Luz a través de un proxeto europeo sobre moda sostible, con centros de Italia, Croacia, Francia e o Pais Vasco.

Innovación de premio

Situado na zona do Meixoeiro, rodeado de zonas verdes, ben comunicado coas liñas de autobúses co centro de Vigo e cos concellos limítrofes e ao carón de unha residencia de estudantes, O CIFP Manuel Antonio foi premiado nos últimos anos por varios proxectos de innovación educativa a través do programa da Consellería FP INNOVA:

2021_“Economía circular e sustentabilidade no CIFP”

2020_“Producción biolóxica e sostible de afumados galegos”

2020_“Oir para vivir 4.0”

Viveiro de empresas

O CIFP Manuel Antonio conta cun viveiro de empresas, onde o alumnado que rematou os seus estudos pode poñer en marcha unha idea de negocio ou empresa, contando con asesoramento en todo o proceso. Un espazo en funcionamento con diversos proxectos en marcha, algúns deles xa moi recoñecidos.

Para saber máis, preme aquí.

Avenida de Madrid, s/n - (Apartado 3138), 36214, Vigo, Pontevedra.

886120750/ 886120776