Los bosques, las centrales de energía del futuro

Por suerte, cada vez son más las compañías que se esfuerzan por encontrar nuevas fuentes de energía limpias que abastezcan a la población creciente cuidando al mismo tiempo el planeta. Junto a las conocidas energía solar, eólica o hidráulica, se abren paso nuevas posibilidades como la que propone Bioo, empresa biotecnológica que genera electricidad a partir de las plantas.

"Hemos pasado de un modelo que sacaba cosas de la tierra y las quemaba, a un modelo que aprovechaba recursos naturales. Nosotros proponemos un nuevo modelo que trabaja con la naturaleza. Queremos crear una simbiosis entre naturaleza y tecnología", explica Pablo Vidarte, fundador y director ejecutivo de Bioo y considerado por la revista Forbes como uno de los jóvenes más prometedores de Europa.

Con 23 años recién cumplidos y movido por "un sueño" en el que los bosques se transforman en las centrales de energía del futuro, ha desarrollado una tecnología "disruptiva" que ha sido reconocida por Google y el Parlamento Europeo y cosechado premios alrededor del mundo. La electricidad nunca ha sido tan verde.

¿Es verdad que carga su teléfono móvil con una maceta?

Sí, es verdad. Cuando empezamos con el desarrollo I+D hicimos un prototipo para cargar el móvil con una maceta, pero es un producto que no llegamos a lanzar al mercado porque el tipo de batería biológica que requería era muy compleja de manejar por el usuario. Además, la industrialización de ese producto no era tan fácil como la de otros productos que hemos estado desarrollando y comercializando después.

¿Cuáles son estos productos que Bioo ha desarrollado tras el prototipo de la maceta?

De la mano de la Unión Europea, que ha invertido en nuestro proyecto, hemos desarrollado por ejemplo el Panel Bioo, que es un panel con césped natural por encima que es capaz de producir energía a partir de la descomposición de sustancias orgánicas.

También nos hemos dirigido a la agricultura y ahora mismo estamos desarrollando baterías biológicas para distintos tipos de sensores que miden parámetros de la tierra, el agua, las plantas... Estas baterías se alimentan de la tierra misma.

Además, la compañía tiene una vertiente educativa, Bioo Education, que promueve y desarrolla soluciones de aprendizaje sostenible e innovador para escuelas y academias. Queremos que las nuevas generaciones emprendan en compromiso con el medio ambiente.

Hay que puntualizar que con todos estos proyectos no hacemos daño a ningún organismo vivo. Lo que hacemos es combinar de una manera totalmente simbiótica naturaleza con la tecnología.

En relación al Panel Bioo, ¿cuál es su dimensión y qué energía producen por m2?

Originalmente el panel iba a ser de 1 metro x 1 metro, luego vimos que era bastante más eficiente si los hacíamos algo más pequeños y estamos hablando de una producción de alrededor de 1 vatio por metro cuadrado, pero a veces depende del propio panel y de las baterías biológicas que instalemos. Si no hay mucho espacio, se pueden implantar baterías más complejas para lograr más energía y otras veces, si el espacio no es problema, se pueden instalar soluciones más económicas.

¿Cómo funcionan sus baterías biológicas?

Comenzamos investigando si se podía tratar la hoja de una planta como un panel y, aunque la conclusión fue negativa, sí que vi que había tecnologías en el mundo relacionadas con el tratamiento de aguas residuales y que se podía obtener energía a partir de las sustancias orgánicas en el agua. Lo que desarrollamos en Bioo fue una vertiente tecnológica que lo que hacía era utilizar las sustancias orgánicas que por las raíces desechan las plantas de forma natural durante la fotosíntesis, en un proceso denominado rizodeposición. Las bacterias que se encuentran en el suelo se alimentan de esa sustancia rompiendo los átomos de carbono, liberando electrones. Estos son captados por un ánodo (polo negativo) y, en contacto con el aire, por un cátodo (polo positivo), generando así una corriente eléctrica. Simplemente con un trozo de tierra orgánica y nuestra solución ya puedes generar energía.

¿Ya se han implantado Paneles Bioo?

El panel está bajo desarrollo y aunque estamos implantando alguna unidad piloto, la idea es empezar a avanzar unidades en 2020.

¿Podría una familia cubrir sus necesidades energéticas con paneles Bioo instalados en su jardín?

Nuestro principal objetivo ahora mismo no es ese, pero sí lo será en el futuro. Queremos que no te haga falta más que un jardín de 10x10 metros para que algo así sea posible. Pero a priori nos dirigimos al sector empresas y agricultura, donde vemos que para las capacidades actuales hay un potencial mucho mayor.

¿Cuáles son los beneficios y ventajas frente a otras fuentes de energía?

No competimos con las energías renovables, sino que estamos creando una nueva fuente que pueda funcionar donde las otras no. Por ejemplo, nosotros producimos energía de forma constante, durante el día o la noche, esté lloviendo o nevando, haga viento o no... No se pueden mover las nubes o crear viento, sin embargo sí puedes hacer que las plantas crezcan donde tú quieras y mantenerlas. Lo bueno es que la única variable que hay que controlar es algo que ya controlamos hace miles de años, la agricultura.

Además, en Bioo queremos dar un paso más... Mantener las zonas verdes en las ciudades es caro pero si conseguimos que estos espacios sean vistos, además de como beneficio para la salud, como algo rentable, que nutre de energía a la ciudad, conseguiremos que las urbes sean cada vez más verdes. Y en la agricultura y en los bosques, pasa absolutamente lo mismo. La pregunta es '¿de qué te sirve un árbol si no lo talas?' La posibilidad de obtener una rentabilidad a partir de los árboles es un incentivo para no deforestar, sino para conservar y reforestar. Soñando a futuro queremos generar ese cambio, crear naturaleza en todos los entornos que nos rodean porque esa naturaleza será la que nos da la energía.

Hablamos de un cambio de consciencia...

Sí, en Bioo lo que queremos no es solo crear tecnología y venderla sino crear consciencia global medioambiental e incentivar a los más jóvenes. Por ello pusimos en marcha Bioo Education, para ofrecer a los niños una formación práctica con la que, no solo traten de replicar nuestra tecnología, sino que entiendan que cualquiera de ellos puede pensar más allá de las soluciones que hay hoy en día e investigar nuevas fuentes de energía renovables.