“Abandonar nuestros montes es abandonarnos a nosotros mismos”

Las palabras hombre (homine) y suelo (humus) comparten la misma raíz latina y no es de extrañar teniendo en cuenta que el desarrollo del ser humano ha ido siempre ligado a los sectores agrícola y forestal.

Así quiso reivindicarlo por el 5 de Junio Alejandro Oliveros desde Ence Terra, que ilustró el grave problema de abandono de montes al que nos enfrentamos en la actualidad, un problema que corre el riesgo de aumentar en la medida en que avance el fenómeno de la despoblación rural.

“Cada vez más personas vivimos en las ciudades y no conocemos de primera mano la tierra. Heredamos los montes y no sabemos ni donde están, ya no digamos cómo gestionarlos”, explicó.

Un contexto al que tratan de responder a través de los pioneros programas de Ence Terra, la unidad creada en 2023 por la compañía para aglutinar su visión de la actividad forestal.

De este modo, en Ence Terra han puesto un servicio de asesoramiento gratuito para propietarios forestales que le acompaña a lo largo de todo el proceso para ayudarles a aumentar su productividad y sostenibilidad.

Más llamativa aún resulta la pionera guía para herederos de montes, un completo manual que llega para responder a una de las grandes necesidades actuales en los montes gallegos y que sin duda puede marcar la diferencia contra el abandono.

Finalmente, Oliveros no quiso despedirse sin abordar la estructura de minifundio imperante en Galicia, una gran riqueza que, al tiempo, debemos ser capaces de compatibilizar con la necesidad de trabajar juntos en superficies más grandes.

Una disyuntiva a la que desde Ence están respondiendo a través del impulso y fomento de las agrupaciones forestales. Actualmente, relató Oliveros, ya trabajan con 10 grupos de propietarios forestales que persiguen grandes ventajas como lograr sinergias, evitar los incendios o beneficiarse del aprovechamiento de mayores superficies con menos infraestructuras, menos costes y una mayor y mejor protección de la biodiversidad.

O lo que es lo mismo: haciendo posible la sostenibilidad del rural desde todas sus vertientes: económica, medioambiental y social.