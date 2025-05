La planta de fibras textiles de Altri es compatible con los sellos de producción ecológica, denominación de origen e indicación geográfica protegida

La planta de fibras textiles que Altri ha diseñado para Palas de Rei en modo alguno afectará a los sellos de calidad de producción ecológica, denominación de origen o indicación geográfica protegida ya que, tal y como recoge la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en base al análisis de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria: «Por un lado, estos sellos no tienen requisitos cuyo cumplimiento pueda quedar comprometido por la puesta en marcha de esta industria y, por otro, el proyecto industrial establece todas las medidas de protección ambiental a las que está obligada».

Esto es lo que sucede ya en las localidades portuguesas en las que Altri está implantada, como Vila Velha de Ródão, municipio de interior también que tiene en el turismo y el sector agropecuario dos de los pilares de su actividad económica con productores de vino, aceitunas con sello ecológico, aceite de oliva, quesos, miel y conservas de pescado de río.

En este sentido, «cuando Altri construyó su planta de tratamiento de aguas, desarrollamos junto con el ayuntamiento un proyecto para tratar también las aguas residuales de las empresas y explotaciones del entorno», explica Pedro Baptista, director de Operaciones de Altri en España y que en su momento fue el máximo responsable de la planta de Biotek en Vila Velha de Ródão.

A este respecto, Luís Pereira, alcalde de la citada localidad lusa, ratifica que «la llegada de Altri supuso un punto de inflexión para la fábrica, invirtiendo en 18 años un total de 130 millones de euros que cambiaron radicalmente no sólo la propia fábrica, sino también la economía y el bienestar de Vila Velha de Ródão. No es posible diferenciar cuándo la fábrica está funcionando y cuándo no. Las inversiones que han hecho en cuestiones como el tratamiento del agua o la eliminación de olores han conseguido que la convivencia no sólo con la población, sino con las explotaciones agropecuarias, turísticas y demás empresas locales sea óptima».

Quesería Lourenço, en Vila Velha de Ródão, donde Altri lleva 18 años implantada. / Altri

El regidor explica, además, que: «El impulso económico de la industria ha servido para atraer a familias jóvenes, que buscan oportunidades laborales y, al mismo tiempo, disfrutar de la calidad de vida que les proporciona un entorno natural, como tenemos en Vila Velha de Ródão».

La planta de fibras textiles que Greenfiber ha diseñado para Palas de Rei es un proyecto basado en la economía circular, en el que todo se optimiza: agua, residuos y energía. Se trata de un proyecto que marcará un hito en la industria textil para Galicia al convertirse en la primera planta en el mundo que integra en un mismo complejo industrial los dos procesos clave para la producción de lyocell: la transformación de la madera de eucalipto en fibras solubles y su conversión directa en lyocell.

Dos productos de base celulósica para aplicaciones textiles 100% biodegradables. Con una inversión de más de 1.000 millones de euros, creará en torno a 2.500 puestos de trabajo, de los cuales 500 serán empleos directos en una planta que funcionará las 24 horas.