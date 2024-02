El proyecto "R" de Ence para As Pontes: una bioplanta con un consumo mínimo de recursos naturales

Una letra resume la esencia del proyecto que Ence impulsa en As Pontes. Con la “R” se escriben las líneas maestras de la propuesta en la que trabaja la compañía: Reutilización de agua; Recuperación de papel y cartón y fibras textiles; Recuperación de CO2 biogénico para la producción de biocombustibles; Recuperación, también, de un suelo industrial y una actividad productiva; Reconversión de una central térmica en un proyecto vinculado a la transición justa; y generación de energía Renovable.

Todo un referente de economía circular, que destaca por su mínimo consumo de recursos naturales y que no producirá contaminación ni degradación de hábitats naturales, al aprovechar un espacio ya anteriormente ocupado por una actividad industrial (almacenamiento de carbón para la central térmica de la localidad).

De este modo, se trata de un proyecto plenamente vinculado a la transición justa, en línea con otras experiencias previas desarrolladas por la compañía. Así, la planta de generación eléctrica renovable con biomasa del Grupo en Puertollano se ubica en las instalaciones de la antigua central térmica de Elcogás, y utiliza subproductos agrícolas de proximidad (como podas de olivo y viñedos) para producir energía renovable. De igual modo, el Grupo Ence está desarrollando un proyecto energético en la antigua térmica de Puente Nuevo (Córdoba), valorizando los subproductos agrícolas del Valle del Guadalquivir y avanzando en la captura de CO2, para la futura producción de biocombustibles.

El proyecto de Ence para As Pontes es una bioplanta para la producción de fibra blanqueada reciclada y biomateriales, que incluye además una planta piloto para la producción de fibras textiles recuperadas. No se trata, por lo tanto, de una instalación de producción de celulosa virgen.

Por ello -y al contrario que las plantas de celulosa que producen fibra virgen- el proyecto de Ence en As Pontes no supone un mayor consumo de recursos naturales, como madera. Por el contrario, contempla el reciclaje de cartón para reintegrarlo en el ciclo productivo, produciendo fibra recuperada que sustituirá fibra virgen y, en consecuencia, reducirá el consumo de materias primas necesarias para la fabricación de productos papeleros. Tampoco se incrementará la demanda de madera de eucalipto en la Comunidad, y por lo tanto no se promoverá el aumento de la superficie dedicada a su cultivo.

En este sentido, merece la pena recordar que Ence apoyó en su día la moratoria a las nuevas plantaciones de eucalipto promovida por la Xunta de Galicia. En este contexto, la compañía revisó la ampliación de producción que tenía prevista en Navia para fabricar celulosa soluble y apostó por la diversificación (sin mayor consumo de madera) a celulosa fluff, para productos absorbentes, como pañales.

Mínimo consumo de recursos naturales

Una de las principales virtudes del proyecto se encuentra en el mínimo consumo de recursos naturales.

Así, el consumo de agua del proyecto de Ence para As Pontes será infinitamente menor al consumo medio de agua de una planta de celulosa de fibra virgen (se estima un consumo de 1,5 Hm3/año en As Pontes, mientras que una planta de fibra virgen consume hasta quince veces más).

En materia energética, la bioplanta de Ence en As Pontes estará libre de combustibles fósiles. Se autoabastecerá de energía renovable, producida en la propia instalación gracias a una planta de cogeneración de calor y electricidad a partir de biomasa sostenible y de proximidad, sin impacto en emisiones de gases de efecto invernadero y generando así empleo también en el sector forestal.

Asimismo, esta bioplanta se ubicará en un terreno industrial: el que ocupaba la central térmica (no se ubicará, por lo tanto, en un espacio natural).

Protección de la biodiversidad

En cuanto a la protección de la biodiversidad, al situarse en un emplazamiento industrial, se trata de un terreno de escaso valor en cuanto a biodiversidad. En todo caso, y en línea con el compromiso de protección de la biodiversidad de Ence, ya en las fases iniciales del proyecto, la compañía ha llevado a cabo por iniciativa propia un análisis del estado de la biodiversidad en la zona en la que se implantará la instalación y en las áreas de influencia, para conocer el estado de los ecosistemas y utilizar este análisis como línea base para la monitorización de la biodiversidad una vez se ponga en marcha el proyecto.