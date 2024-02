Con la mente puesta en el verano

No, el cambio no llega de golpe, y hablar de “operación bikini” es un tema anticuado que no se corresponde con los cuidados y autocuidados que conocemos ahora.

Si alguien sabe de mimar nuestro cuerpo hasta sacar la mejor versión posible son las profesionales de Senza by Jacinto López, en Vilagarcía. Ellas lo tienen claro: “hay que empezar a cuidarse ya”. Por eso ofrecen una nueva promoción en sus tratamientos corporales: 5 sesiones, por 299 euros. Una ocasión perfecta para navegar por los diferentes tipos de procedimientos que ofrecen en la clínica arousana.

Indiba ÉLITE

Es una frecuencia monopolar que se aplica tanto en todo el cuerpo como en zonas localizadas, requiere varias sesiones y funciona en clientas que llegan quieren corregir partes concretas. En Senza cuentan con INDIBA ELITE, lo que los convierten en el único centro de Galicia con un indiba de carácter médico.

Venus LEGACY

Es uno de los tratamientos más potentes y que menos sesiones necesita. Igual que el indiba, trabaja con una frecuencia multipolar con campos electromagnéticos pulsados (con una sesión semanal es suficiente).

Senza by Jacinto López, en Vilagarcía de Arousa. / Noé Parga

HIFU (ultrasonidos de alta intensidad)

Suena futurista, pero estamos hablando de un tratamiento que destruye la grasa y funciona muy bien cuando se quiere eliminar la flacidez.

Bodyshock

Un tratamiento cosmético para eliminar la grasa.

Bodyslimming

Precisa de seis sesiones y funciona a la perfección si lo que buscas es reducir volumen corporal.

Bellaction

Actúa de forma profunda a través de la piel, facilitando el drenaje y la circulación.

Todos los tratamientos que se llevan a cabo en Senza by Jacinto López están combinados con presoterapia, un tratamiento que sirve para mejorar la circulación, tanto sanguínea como linfática, con sus consecuentes beneficios. Y siempre se hace una valoración previa gratuita, en la que las profesionales aconsejan y dan las opciones que mejor se ajustan al cuerpo y los deseos de los clientes.